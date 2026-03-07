https://ria.ru/20260307/gumennik-2079240516.html
Гуменник лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России
Участник Олимпиады-2026 Петр Гуменник лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
