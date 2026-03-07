Рейтинг@Mail.ru
Гуменник лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:35 07.03.2026
Гуменник лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России
Гуменник лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Гуменник лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России
Участник Олимпиады-2026 Петр Гуменник лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
фигурное катание
спорт
россия
челябинск
николай угожаев
владислав дикиджи
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
россия
челябинск
Гуменник лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России

Гуменник лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости. Участник Олимпиады-2026 Петр Гуменник лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
За свой прокат Гуменник набрал 103,62 балла. Вторым идет Николай Угожаев (99,53), третьим - Владислав Дикиджи (98,92).
Произвольные программы будут представлены 9 марта, в заключительный день соревнований.
