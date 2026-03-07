Рейтинг@Mail.ru
18:38 07.03.2026
Гравенберх продлил контракт с "Ливерпулем"
Гравенберх продлил контракт с "Ливерпулем"
Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх продлил контракт с "Ливерпулем", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, райан гравенберх, ливерпуль, аякс, бавария
Футбол, Спорт, Райан Гравенберх, Ливерпуль, Аякс, Бавария
© TransfermarktРайан Гравенберх
Райан Гравенберх - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Transfermarkt
Райан Гравенберх. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх продлил контракт с "Ливерпулем", сообщается на сайте футбольного клуба.
Отмечается, что новое соглашение 23-летнего игрока с "Ливерпулем" носит долгосрочный характер. По информации журналиста Фабрицио Романо, оно рассчитано до 2032 года.
"Я чувствую себя очень, очень хорошо. Я очень горжусь тем, что продлил контракт с таким большим клубом. Так что я действительно рад, что смогу остаться здесь еще на много лет. Я сразу почувствовал доверие со стороны клуба и тренера. Мне было легко принять решение. Моя семья тоже здесь счастлива. Мы здесь уже почти три года, так что я уже все знаю, рад, что нахожусь здесь", - заявил Гравенберх.
Полузащитнику 23 года. Он выступает в составе "Ливерпуля" с сентября 2023 года и выиграл с клубом чемпионат Англии и Кубок английской лиги. Всего в его активе 123 матча за "Ливерпуль" и восемь голов.
До перехода в английскую команду он представлял амстердамский "Аякс" и мюнхенскую "Баварию". Также на счету Гравенберха 24 матча и один гол в составе сборной Нидерландов.
ФутболСпортРайан ГравенберхЛиверпульАяксБавария
 
