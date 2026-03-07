Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками о возрасте

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден смешил гостей похорон темнокожего пастора Джесси Джексона шутками о своем возрасте и умственных способностях.

"Мне только 83. А что вы смеетесь, это только два раза по сорок, плюс", - сказал Байден , выступая на церемонии в Чикаго

Свое выступление он начал с признания о том, что часть оборудования сломана. "Думаю, эти часы сломаны, постараюсь уложиться в две минуты", - сказал Байден.

Бывший американский лидер боролся с микрофоном на стойке, поправляя его то выше, то ниже. "Президент Обама, президент, миссис Клинтон, вице-президент Харрис", - нечленораздельно обращался к другим высокопоставленным гостям Байден, делая большие паузы.

"Одно дело, когда люди думают, что ты тупой, нет, правда. А я гораздо умнее, чем большинство из них", - продолжил Байден под смех собравшихся.

Бывший президент призывал воспринимать его слова серьезно. "Кроме шуток, от этого чувствуешь себя очень маленьким", - жаловался Байден.

Иногда он просто повторял слова. "Его страсть, его страсть, его страсть", - растягивал бывший президент о покойном.

Еще раз гости церкви посмеялись, когда Байден добавил в историю обзывательство.

"Нет ничего за рамками наших возможностей", - патетически завершил речь Байден одной из фраз еще со времен избирательной кампании.

Закончив говорить, Байден прошел в одну сторону, резко развернулся и притворился бегущим, сделав пару шагов, а затем в обычном темпе покинул сцену.