Рейтинг@Mail.ru
Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками о возрасте - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/gostey-2079156896.html
Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками о возрасте
Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками о возрасте - РИА Новости, 07.03.2026
Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками о возрасте
Бывший президент США Джо Байден смешил гостей похорон темнокожего пастора Джесси Джексона шутками о своем возрасте и умственных способностях. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:39:00+03:00
2026-03-07T00:39:00+03:00
в мире
сша
чикаго
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg
https://ria.ru/20260307/bayden-2079152155.html
https://ria.ru/20260220/bajden-2075880772.html
https://ria.ru/20260228/vstrecha-2077331686.html
сша
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e048c7a0621149fea090b159aa27366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чикаго, джо байден
В мире, США, Чикаго, Джо Байден
Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками о возрасте

Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками об уме и возрасте

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден смешил гостей похорон темнокожего пастора Джесси Джексона шутками о своем возрасте и умственных способностях.
"Мне только 83. А что вы смеетесь, это только два раза по сорок, плюс", - сказал Байден, выступая на церемонии в Чикаго.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Байден похвастался, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
00:04
Свое выступление он начал с признания о том, что часть оборудования сломана. "Думаю, эти часы сломаны, постараюсь уложиться в две минуты", - сказал Байден.
Бывший американский лидер боролся с микрофоном на стойке, поправляя его то выше, то ниже. "Президент Обама, президент, миссис Клинтон, вице-президент Харрис", - нечленораздельно обращался к другим высокопоставленным гостям Байден, делая большие паузы.
"Одно дело, когда люди думают, что ты тупой, нет, правда. А я гораздо умнее, чем большинство из них", - продолжил Байден под смех собравшихся.
Бывший президент призывал воспринимать его слова серьезно. "Кроме шуток, от этого чувствуешь себя очень маленьким", - жаловался Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за Украины, пишет Guardian
20 февраля, 20:56
Иногда он просто повторял слова. "Его страсть, его страсть, его страсть", - растягивал бывший президент о покойном.
Еще раз гости церкви посмеялись, когда Байден добавил в историю обзывательство.
"Нет ничего за рамками наших возможностей", - патетически завершил речь Байден одной из фраз еще со времен избирательной кампании.
Закончив говорить, Байден прошел в одну сторону, резко развернулся и притворился бегущим, сделав пару шагов, а затем в обычном темпе покинул сцену.
Джесси Джексон – пастор и борец за гражданские права, в президенты он выдвигался дважды, впервые в 1984 году, оба раза проигрывал предварительные партийные выборы демократов. Джексон скончался 17 февраля, ему было 84 года.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Байден утверждает, что встречался с Путиным больше, чем любой другой лидер
28 февраля, 05:00
 
В миреСШАЧикагоДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала