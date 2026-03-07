https://ria.ru/20260307/gostey-2079156896.html
Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками о возрасте
Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками о возрасте - РИА Новости, 07.03.2026
Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками о возрасте
Бывший президент США Джо Байден смешил гостей похорон темнокожего пастора Джесси Джексона шутками о своем возрасте и умственных способностях. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:39:00+03:00
2026-03-07T00:39:00+03:00
2026-03-07T00:39:00+03:00
в мире
сша
чикаго
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg
https://ria.ru/20260307/bayden-2079152155.html
https://ria.ru/20260220/bajden-2075880772.html
https://ria.ru/20260228/vstrecha-2077331686.html
сша
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e048c7a0621149fea090b159aa27366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чикаго, джо байден
В мире, США, Чикаго, Джо Байден
Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками о возрасте
Байден смешил гостей похорон пастора Джексона шутками об уме и возрасте
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден смешил гостей похорон темнокожего пастора Джесси Джексона шутками о своем возрасте и умственных способностях.
"Мне только 83. А что вы смеетесь, это только два раза по сорок, плюс", - сказал Байден
, выступая на церемонии в Чикаго
.
Свое выступление он начал с признания о том, что часть оборудования сломана. "Думаю, эти часы сломаны, постараюсь уложиться в две минуты", - сказал Байден.
Бывший американский лидер боролся с микрофоном на стойке, поправляя его то выше, то ниже. "Президент Обама, президент, миссис Клинтон, вице-президент Харрис", - нечленораздельно обращался к другим высокопоставленным гостям Байден, делая большие паузы.
"Одно дело, когда люди думают, что ты тупой, нет, правда. А я гораздо умнее, чем большинство из них", - продолжил Байден под смех собравшихся.
Бывший президент призывал воспринимать его слова серьезно. "Кроме шуток, от этого чувствуешь себя очень маленьким", - жаловался Байден.
Иногда он просто повторял слова. "Его страсть, его страсть, его страсть", - растягивал бывший президент о покойном.
Еще раз гости церкви посмеялись, когда Байден добавил в историю обзывательство.
"Нет ничего за рамками наших возможностей", - патетически завершил речь Байден одной из фраз еще со времен избирательной кампании.
Закончив говорить, Байден прошел в одну сторону, резко развернулся и притворился бегущим, сделав пару шагов, а затем в обычном темпе покинул сцену.
Джесси Джексон – пастор и борец за гражданские права, в президенты он выдвигался дважды, впервые в 1984 году, оба раза проигрывал предварительные партийные выборы демократов. Джексон скончался 17 февраля, ему было 84 года.