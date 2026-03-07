Гол Головина в ворота Сафонова помог "Монако" победить "ПСЖ" в Лиге 1

Ворота "ПСЖ" в девятом матче подряд защищал российский вратарь Матвей Сафонов, он во второй раз в сезоне пропустил три мяча. Ранее это случилось в матче 22-го тура против "Ренна" (1:3). Всего этот матч стал 13-м для Сафонова в текущем сезоне.

Головин начал матч на скамейке запасных и забил мяч первым касанием после выхода на замену на 54-й минуте. Россиянин играл в основе в предыдущем матче команды против "Анже" (2:0) и отметился голевой передачей. Также он сделал результативный пас в первой игре против "ПСЖ" в раунде за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но при этом получил красную карточку и пропустил ответный матч. Всего на счету 29-летнего россиянина 28 игр в текущем сезоне и три гола. Партнеры по сборной России в третий раз сыграли друг против друга.