Гол Головина в ворота Сафонова помог "Монако" победить "ПСЖ" в Лиге 1

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Монако" обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых мячи забили Манес Аклиуш (27-я минута), Александр Головин (55) и Фоларин Балоган (73). В составе парижан отличился Брадли Барколя (71).
Ворота "ПСЖ" в девятом матче подряд защищал российский вратарь Матвей Сафонов, он во второй раз в сезоне пропустил три мяча. Ранее это случилось в матче 22-го тура против "Ренна" (1:3). Всего этот матч стал 13-м для Сафонова в текущем сезоне.
Головин начал матч на скамейке запасных и забил мяч первым касанием после выхода на замену на 54-й минуте. Россиянин играл в основе в предыдущем матче команды против "Анже" (2:0) и отметился голевой передачей. Также он сделал результативный пас в первой игре против "ПСЖ" в раунде за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но при этом получил красную карточку и пропустил ответный матч. Всего на счету 29-летнего россиянина 28 игр в текущем сезоне и три гола. Партнеры по сборной России в третий раз сыграли друг против друга.
"ПСЖ" с 57 очками возглавляет таблицу Лиги 1, где "Монако", набрав 40 баллов, поднялся на пятую строчку.
