Гол Головина в ворота Сафонова помог "Монако" победить "ПСЖ" в Лиге 1 - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
00:58 07.03.2026
Гол Головина в ворота Сафонова помог "Монако" победить "ПСЖ" в Лиге 1
Гол Головина в ворота Сафонова помог "Монако" победить "ПСЖ" в Лиге 1
"Монако" обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
https://ria.ru/20260226/pszh-monako-2076772342.html
Гол Головина в ворота Сафонова помог "Монако" победить "ПСЖ" в Лиге 1

Гол Головина в ворота Сафонова принес "Монако" победу над "ПСЖ" в матче Лиги 1

© Фото : Пресс-служба "Монако"Кристиан Мависса и Александр Головин
Кристиан Мависса и Александр Головин - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Монако"
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Монако" обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых мячи забили Манес Аклиуш (27-я минута), Александр Головин (55) и Фоларин Балоган (73). В составе парижан отличился Брадли Барколя (71).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
06 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
ПСЖ
1 : 3
Монако
71‎’‎ • Брадли Баркола
(Ашраф Хакими)
27‎’‎ • Манес Аклиуш
(Фоларин Балогун)
55‎’‎ • Александр Головин
73‎’‎ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ворота "ПСЖ" в девятом матче подряд защищал российский вратарь Матвей Сафонов, он во второй раз в сезоне пропустил три мяча. Ранее это случилось в матче 22-го тура против "Ренна" (1:3). Всего этот матч стал 13-м для Сафонова в текущем сезоне.
Головин начал матч на скамейке запасных и забил мяч первым касанием после выхода на замену на 54-й минуте. Россиянин играл в основе в предыдущем матче команды против "Анже" (2:0) и отметился голевой передачей. Также он сделал результативный пас в первой игре против "ПСЖ" в раунде за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но при этом получил красную карточку и пропустил ответный матч. Всего на счету 29-летнего россиянина 28 игр в текущем сезоне и три гола. Партнеры по сборной России в третий раз сыграли друг против друга.
"ПСЖ" с 57 очками возглавляет таблицу Лиги 1, где "Монако", набрав 40 баллов, поднялся на пятую строчку.
