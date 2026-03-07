https://ria.ru/20260307/gimnastika-2079217489.html
Российские гимнастки завоевали две золотые медали на этапе КМ в Баку
Российские гимнастки завоевали две золотые медали на этапе КМ в Баку - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Российские гимнастки завоевали две золотые медали на этапе КМ в Баку
Россияне Анна Калмыкова и Илья Заика завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Баку. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T13:32:00+03:00
2026-03-07T13:32:00+03:00
2026-03-07T14:23:00+03:00
спорт
баку
международная федерация гимнастики (fig)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989907001_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_e67c7ed9c8e51659903f4aa898821b3b.jpg
https://ria.ru/20260303/gimnastika-2078309511.html
баку
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989907001_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a0599697a4bca86f4523bab472f40c76.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, баку, международная федерация гимнастики (fig)
Спорт, Баку, Международная федерация гимнастики (FIG)
Российские гимнастки завоевали две золотые медали на этапе КМ в Баку
Калмыкова и Заика завоевали золотые медали на этапе Кубка мира в Баку