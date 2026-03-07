Более 50% территории Газы остаются заняты Израилем, заявил посол Палестины

ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Более 50% территории Газы остаются заняты израильскими войсками, несмотря на выполнение палестинским движением ХАМАС условий сделки, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.

"Более 50% территории сектора Газа по-прежнему заняты израильскими силами. Мы не видим вывода израильских войск, хотя все израильские заложники были освобождены, а тела всех израильских граждан, находившихся в Газе, были переданы Израилю", - сказал дипломат.