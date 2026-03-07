Рейтинг@Mail.ru
Более 50% территории Газы остаются заняты Израилем, заявил посол Палестины
04:49 07.03.2026
Более 50% территории Газы остаются заняты Израилем, заявил посол Палестины
Более 50% территории Газы остаются заняты Израилем, заявил посол Палестины

Посол Шафи: Израиль до сих пор занимает более 50% территории Газы

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Более 50% территории Газы остаются заняты израильскими войсками, несмотря на выполнение палестинским движением ХАМАС условий сделки, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.
"Более 50% территории сектора Газа по-прежнему заняты израильскими силами. Мы не видим вывода израильских войск, хотя все израильские заложники были освобождены, а тела всех израильских граждан, находившихся в Газе, были переданы Израилю", - сказал дипломат.
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров оценил инициативу Трампа по "ближневосточной ривьере" в Газе
5 марта, 12:40
Таким образом, по его словам, ХАМАС выполнил свои обязательства.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
