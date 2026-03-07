Гарбузов: в рамках программы капремонта лифты КМЗ установят в Удмуртии

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы На Карачаровском механическом заводе в Москве

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) поставит 83 лифта собственного производства для многоквартирных домов Удмуртии в рамках соглашения с региональным Фондом капитального ремонта (ФКР), заявил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

"Современное подъемное оборудование, производимое Карачаровским механическим заводом, ускоряет обновление жилого фонда по всей стране. Проекты КМЗ по замене лифтов охватывают регионы от Санкт-Петербурга до Красноярска. В рамках соглашения с ФКР в Удмуртской Республике планируется установка 83 современных лифтов", — уточнил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Министр добавил, что данная установка будет важным вкладом в модернизацию лифтового хозяйства региона.

Отмечается, что соглашением Карачаровского механического завода с ФКР Удмуртской Республики предусмотрено выполнение полного цикла работ по замене лифтового оборудования, включая проектирование и изготовление подъемников, поставку в регион и монтаж на объектах жилого фонда.

"Лифты КМЗ для Удмуртской Республики разработаны и оптимизированы с учетом потребностей 8–9-этажных жилых объектов. Оборудование перевозит одновременно 400 кг, обеспечивая при этом комфортный подъем и спуск со скоростью 1 м/с", — заявил гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский.

В свою очередь, директор Фонда капитального ремонта в Удмуртской Республике Диана Новомейская уточнила, что замена лифтов остается приоритетным видом работ для ФКР региона. И добавила, что всего в течение нынешнего года в регионе планируется обновить 164 лифта в 68 домах.

КМЗ является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" и пользуется масштабными налоговыми преференциями, в частности, сниженной налоговой ставкой на прибыль — 2 процента вместо 25, добавили в пресс-службе ДИПП. Сэкономленные средства предприятие направляет на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.