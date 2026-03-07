https://ria.ru/20260307/garbuzov-2079259083.html
Гарбузов: в рамках программы капремонта лифты КМЗ установят в Удмуртии
Гарбузов: в рамках программы капремонта лифты КМЗ установят в Удмуртии - РИА Новости, 07.03.2026
Гарбузов: в рамках программы капремонта лифты КМЗ установят в Удмуртии
Карачаровский механический завод (КМЗ) поставит 83 лифта собственного производства для многоквартирных домов Удмуртии в рамках соглашения с региональным Фондом... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:33:00+03:00
2026-03-07T18:33:00+03:00
2026-03-07T18:33:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
удмуртская республика (удмуртия)
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
санкт-петербург
фкр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079257179_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_3ce1c24585d292d063cfcf31655b4b65.jpg
https://ria.ru/20260306/garbuzov-2078961165.html
https://ria.ru/20260306/liksutov-2078963986.html
москва
удмуртская республика (удмуртия)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079257179_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_95e7ead7ac326eac686741e7d2927a6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий гарбузов, москва, удмуртская республика (удмуртия), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , санкт-петербург, фкр
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва, Удмуртская Республика (Удмуртия), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Санкт-Петербург, ФКР
Гарбузов: в рамках программы капремонта лифты КМЗ установят в Удмуртии
Гарбузов: в Удмуртской Республике установят лифты КМЗ по программе капремонта
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) поставит 83 лифта собственного производства для многоквартирных домов Удмуртии в рамках соглашения с региональным Фондом капитального ремонта (ФКР), заявил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"Современное подъемное оборудование, производимое Карачаровским механическим заводом, ускоряет обновление жилого фонда по всей стране. Проекты КМЗ по замене лифтов охватывают регионы от Санкт-Петербурга до Красноярска. В рамках соглашения с ФКР в Удмуртской Республике планируется установка 83 современных лифтов", — уточнил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Министр добавил, что данная установка будет важным вкладом в модернизацию лифтового хозяйства региона.
Отмечается, что соглашением Карачаровского механического завода с ФКР Удмуртской Республики предусмотрено выполнение полного цикла работ по замене лифтового оборудования, включая проектирование и изготовление подъемников, поставку в регион и монтаж на объектах жилого фонда.
"Лифты КМЗ для Удмуртской Республики разработаны и оптимизированы с учетом потребностей 8–9-этажных жилых объектов. Оборудование перевозит одновременно 400 кг, обеспечивая при этом комфортный подъем и спуск со скоростью 1 м/с", — заявил гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский.
В свою очередь, директор Фонда капитального ремонта в Удмуртской Республике Диана Новомейская уточнила, что замена лифтов остается приоритетным видом работ для ФКР региона. И добавила, что всего в течение нынешнего года в регионе планируется обновить 164 лифта в 68 домах.
КМЗ является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" и пользуется масштабными налоговыми преференциями, в частности, сниженной налоговой ставкой на прибыль — 2 процента вместо 25, добавили в пресс-службе ДИПП. Сэкономленные средства предприятие направляет на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.
Ранее Гарбузов сообщал, что на КМЗ ведется разработка системы мониторинга лифтов, которая позволяет проводить непрерывный анализ работы оборудования.