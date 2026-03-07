Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: компания в Москве разработала зарядный хаб в контейнере - РИА Новости, 07.03.2026
18:33 07.03.2026
Гарбузов: компания в Москве разработала зарядный хаб в контейнере
Гарбузов: компания в Москве разработала зарядный хаб в контейнере - РИА Новости, 07.03.2026
Гарбузов: компания в Москве разработала зарядный хаб в контейнере
Компания-участник кластера электротранспорта на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” разработала зарядный хаб в контейнере, который может быть... РИА Новости, 07.03.2026
Гарбузов: компания в Москве разработала зарядный хаб в контейнере

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Компания-участник кластера электротранспорта на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” разработала зарядный хаб в контейнере, который может быть установлен в отдаленных регионах страны, а также на федеральных трассах, сообщил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"Москва — один из национальных локомотивов по внедрению высокотехнологичных и “зеленых” инноваций в городской среде. Для этого одной из приоритетных отраслей промышленности город на ближайшие пять лет выбрал сферу электромобилестроения — уже сегодня активно развивается кооперация в кластере электротранспорта на базе особой экономической зоны “Технополис Москва”. Один из его активных участников разработал модульный зарядный хаб в контейнере", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.
Министр добавил, что данное решение позволяет быстро и экономично развернуть необходимую инфраструктуру для электромобилей в любом регионе нашей страны.
Отмечается, что на сегодняшний день свыше 2 тысяч зарядных станций производства компании "Реватт Рус" установлены в субъектах Российской Федерации и заряжают свыше 150 видов электромобилей со всего мира.
В свою очередь, замгенерального директора компании Александр Клоко заявил, что разработка представляет собой контейнер, который заранее спроектирован. Все оборудование установлено и настроено на заводе. Его можно легко перевезти, и оно кратно дешевле типовых проектов строительства зарядных хабов.
В прошлом году эта компания завершила разработку системы распределенного зарядного хаба. Данное комплексное стационарное решение применимо для организации массовой зарядки электромобилей, в том числе грузового и коммунального транспорта. Оно позволит не только сократить затраты на реализацию и эксплуатацию до 50%, но и более эффективно и безопасно распределять электроэнергию.
Ранее Гарбузов сообщал, что резиденты площадки "Печатники" из особой экономической зоны "Технополис Москва" выплатили налоги в размере 5,8 миллиарда рублей за 9 месяцев прошлого года, что в 1,3 раза больше, чем за тот же период 2024 года.
