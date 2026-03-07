Рейтинг@Mail.ru
Гандболистки сборных России с ОИ-2016 и ОИ-2020 сыграли вничью в гала-матче - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/gandbol-2079226255.html
Гандболистки сборных России с ОИ-2016 и ОИ-2020 сыграли вничью в гала-матче
Гандболистки сборных России с ОИ-2016 и ОИ-2020 сыграли вничью в гала-матче - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Гандболистки сборных России с ОИ-2016 и ОИ-2020 сыграли вничью в гала-матче
Гандболистки олимпийской сборной России 2016 года сыграли вничью с объединенной командой олимпийской сборной России 2020 года и действующей сборной России в... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T14:57:00+03:00
2026-03-07T14:57:00+03:00
спорт
полина кузнецова
анна сень
варвара семина
гандбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079225830_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1acd10a6861aa44d9c62456c6a09ae09.jpg
https://ria.ru/20260307/gandbol-2079224258.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079225830_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_f26f79e698827b46fa366fd59df22d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, полина кузнецова, анна сень, варвара семина, гандбол
Спорт, Полина Кузнецова, Анна Сень, Варвара Семина, Гандбол
Гандболистки сборных России с ОИ-2016 и ОИ-2020 сыграли вничью в гала-матче

Гандболистки сборных России с ОИ-2016 и ОИ-2020 провели гала-матч в Москве

© Соцсети Федерации гандбола РоссииГала-матч гандбольных сборных
Гала-матч гандбольных сборных - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Соцсети Федерации гандбола России
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гандболистки олимпийской сборной России 2016 года сыграли вничью с объединенной командой олимпийской сборной России 2020 года и действующей сборной России в гала-матче, приуроченном к десятилетию победы россиянок на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 25:25. В составе олимпийских чемпионок по 4 мяча забросили Анна Сень и Полина Кузнецова. У соперниц по 5 мячей на свой счет записали Варвара Семина и Антонина Санталова.
Женская сборная России по гандболу в 2016 году впервые в истории завоевала золото Олимпиады. Россиянки выиграли все восемь матчей, а в финале турнира в Рио-де-Жанейро победили француженок (22:19). На Играх в Токио сборная России стала серебряным призером.
Основатель и председатель совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Молодежную сборную России по гандболу допустят до международных турниров
Вчера, 14:39
 
СпортПолина КузнецоваАнна СеньВарвара СеминаГандбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала