Гандболистки сборных России с ОИ-2016 и ОИ-2020 сыграли вничью в гала-матче
Гандболистки сборных России с ОИ-2016 и ОИ-2020 сыграли вничью в гала-матче
Гандболистки олимпийской сборной России 2016 года сыграли вничью с объединенной командой олимпийской сборной России 2020 года и действующей сборной России в... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт
полина кузнецова
анна сень
варвара семина
гандбол
Гандболистки сборных России с ОИ-2016 и ОИ-2020 провели гала-матч в Москве