Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России
Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T14:55:00+03:00
фигурное катание
спорт
алиса двоеглазова
софья муравьева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, алиса двоеглазова, софья муравьева
