Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:55 07.03.2026
Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России
Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России
Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
фигурное катание
спорт
алиса двоеглазова
софья муравьева
2026
1920
1920
true
спорт, алиса двоеглазова, софья муравьева
Фигурное катание, Спорт, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева
Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России

Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости. Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
За свой прокат Двоеглазова набрала 76,29 балла. Второй идет Дина Хуснутдинова (73,86), третьей - Софья Муравьева (73,51).
Произвольные программы будут представлены 9 марта, в заключительный день соревнований.
Фигуристы Степанова и Букин победили в ритм-танце в Финале Гран-при России
6 марта, 19:35
Фигуристы Степанова и Букин победили в ритм-танце в Финале Гран-при России
6 марта, 19:35
 
Фигурное катаниеСпортАлиса ДвоеглазоваСофья Муравьева
 
