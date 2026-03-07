https://ria.ru/20260307/donbass-2079272265.html
В Донбассе вынесли приговоры 1084 боевикам и наемникам, заявил Бастрыкин
В Донбассе вынесли приговоры 1084 боевикам и наемникам, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 07.03.2026
В Донбассе вынесли приговоры 1084 боевикам и наемникам, заявил Бастрыкин
Судебными органами Донбасса вынесены обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и наемников, сообщил глава Следственного комитета России Александр... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:33:00+03:00
2026-03-07T19:33:00+03:00
2026-03-07T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донбасс
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38197/27/381972701_0:366:750:788_1920x0_80_0_0_20ae2650b51bd3f41d53ebff08fc81c6.jpg
https://ria.ru/20260307/putin-2079267063.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38197/27/381972701_0:296:750:859_1920x0_80_0_0_fedb60d6ae93fa9b6ba2cd0bf7ffdd44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, донбасс, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донбасс, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Донбассе вынесли приговоры 1084 боевикам и наемникам, заявил Бастрыкин
Бастрыкин: в Донбассе вынесли обвинительные приговоры 1084 боевикам и наемникам