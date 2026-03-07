Рейтинг@Mail.ru
В Донбассе вынесли приговоры 1084 боевикам и наемникам, заявил Бастрыкин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 07.03.2026
В Донбассе вынесли приговоры 1084 боевикам и наемникам, заявил Бастрыкин
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донбасс
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
донбасс
В Донбассе вынесли приговоры 1084 боевикам и наемникам, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: в Донбассе вынесли обвинительные приговоры 1084 боевикам и наемникам

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Судебными органами Донбасса вынесены обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и наемников, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В субботу президент России Владимир Путин принял в Кремле главу СК РФ Бастрыкина.
«
"В настоящее время судебными органами Донбасса установлены обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и наемников, осужденных к длительным срокам наказания, в том числе 71 лицо – к пожизненному лишению свободы за совершение убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными", - доложил Бастрыкин.
Встреча Путина с главой Следственного комитета Бастрыкиным - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Путин встретился с Бастрыкиным
