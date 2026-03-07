https://ria.ru/20260307/dinamo-2079261728.html
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
Московское "Динамо" одержало победу над сургутской "Газпром-Югрой" в выездном матче 29-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T18:43:00+03:00
2026-03-07T18:43:00+03:00
2026-03-07T18:43:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (краснодар, ж)
газпром-югра (сургут)
белогорье (белгород)
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753931803_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e0df866589bae9e8a0905d9133507897.jpg
https://ria.ru/20260306/sev-2078924624.html
https://ria.ru/20260306/kuzbass-2079120963.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753931803_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_af4b7e941bed4df75a10b04161fac81f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (краснодар, ж), газпром-югра (сургут), белогорье (белгород), чемпионат россии по хоккею с мячом
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо (Краснодар, ж), Газпром-Югра (Сургут), Белогорье (Белгород), Чемпионат России по хоккею с мячом
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру" в матче ЧР