Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
18:43 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/dinamo-2079261728.html
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
Московское "Динамо" одержало победу над сургутской "Газпром-Югрой" в выездном матче 29-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T18:43:00+03:00
2026-03-07T18:43:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (краснодар, ж)
газпром-югра (сургут)
белогорье (белгород)
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753931803_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e0df866589bae9e8a0905d9133507897.jpg
https://ria.ru/20260306/sev-2078924624.html
https://ria.ru/20260306/kuzbass-2079120963.html
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (краснодар, ж), газпром-югра (сургут), белогорье (белгород), чемпионат россии по хоккею с мячом
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо (Краснодар, ж), Газпром-Югра (Сургут), Белогорье (Белгород), Чемпионат России по хоккею с мячом
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"

Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру" в матче ЧР

© Фото : Страница ВК "Динамо" (Москва) ВконтактеВолейболисты московского "Динамо"
Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Страница ВК "Динамо" (Москва) Вконтакте
Волейболисты московского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над сургутской "Газпром-Югрой" в выездном матче 29-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Сургуте завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:21, 25:20) в пользу гостей.
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе
6 марта, 09:26
"Динамо" с 25 победами и 4 поражениями занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, выиграв в 11 последних матчах. "Газпром-Югра" проиграла третий раз подряд и располагается на десятой строчке с 12 победами при 17 поражениях.
В следующем матче "Динамо" 11 марта дома сыграет с белгородским "Белогорьем", "Газпром-Югра" тремя днями позднее на выезде встретится с нижегородским "Горьким".
В другом матче дня красноярский "Енисей" на выезде обыграл "Ярославич" со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:22).
Волейболисты Кузбасса - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Кузбасс" прервал серию поражений в чемпионате России после смены тренера
6 марта, 19:59
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Динамо (Краснодар, ж)Газпром-Югра (Сургут)Белогорье (Белгород)Чемпионат России по хоккею с мячом
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
