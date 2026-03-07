Рейтинг@Mail.ru
16:50 07.03.2026
Дикиджи оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Дикиджи оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
фигурное катание
спорт
россия
италия
владислав дикиджи
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
спорт, россия, италия, владислав дикиджи, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, что не мог спокойно смотреть на выступление своего друга Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии.
Гуменник стал единственным российским фигуристом в мужском одиночном катании на Олимпийских играх, он занял шестое место.
"Смотреть невозможно было, - признался Дикиджи журналистам, отвечая на вопрос, как ему выступление Гуменника на Олимпиаде. - Я эфир уже отрубил на момент проката Петра, но прыгал, бегал, усидеть не мог. Было ощущение, что я выступал, а не он. У него просто железные нервы. Молодец, справился".
Роднина прокомментировала смену музыки в программе Гуменника
