Дикиджи оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Дикиджи оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Экс-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, что не мог спокойно смотреть на выступление своего друга Петра Гуменника на Олимпийских... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T16:50:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
италия
владислав дикиджи
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
россия
италия
Дикиджи оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
