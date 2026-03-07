Рейтинг@Mail.ru
"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:38 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/cheljabinsk-2079250062.html
"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России
"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России
Участник Олимпиады 2026 года фигурист Петр Гуменник рассказал, что во время Финала Гран-при России в Челябинске представляет себе выступление на Играх в Италии. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T17:38:00+03:00
2026-03-07T17:38:00+03:00
фигурное катание
спорт
тамара москвина
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
милан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076286465_0:1:3278:1845_1920x0_80_0_0_5b7bcb0834b321a7e7344c76d02474bd.jpg
https://ria.ru/20260307/dikidzhi-2079242946.html
https://ria.ru/20260307/kondratjuk-2079247316.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076286465_547:0:3278:2048_1920x0_80_0_0_68dadeef956c60afb742e5f1be36e098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тамара москвина, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, милан
Фигурное катание, Спорт, Тамара Москвина, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Милан
"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России

Гуменник рассказал, что во время Финала Гран-при России представлял себе Милан

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский фигурист Петр Гуменник
Российский фигурист Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский фигурист Петр Гуменник . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Участник Олимпиады 2026 года фигурист Петр Гуменник рассказал, что во время Финала Гран-при России в Челябинске представляет себе выступление на Играх в Италии.
Гуменник был единственным российским участником Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании. Фигурист рассказывал, что во время выступления на Играх вспомнил совет заслуженного тренера России Тамары Москвиной: чтобы избежать волнения, представить, что он катается в Челябинске. В субботу Гуменник чисто исполнил короткую программу в Финале Гран-при России и вышел в лидеры.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Дикиджи оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Вчера, 16:50
"В Челябинске я представлял себе Милан, потому что там все получилось. Были сомнения, тяжело было подготовиться к Финалу Гран-при России в короткий срок после Олимпиады. Вспоминал, что испытывал в Милане, как выходил там на лед, чтобы тут повторить", - сказал Гуменник журналистам.
Фигурист исполнил короткую программу под музыку из фильма "Парфюмер", которую ему пришлось поменять на Олимпиаде из-за проблем с авторскими правами. "Большая часть сезона позади, рад, что получилось показать, что я готовил, нигде не ошибся. Нет предела совершенству, можно еще что-то улучшить, но, по мне, я все равно расту, показываю прогресс, прибавляю. Понравилось, как получился лутц, ездил еще к Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, освежили программу", - отметил фигурист.
"Сложности, конечно, были. Я переживал из-за того, что почти не волнуюсь, беспокоился, не помешает ли мне это. Обычно за несколько дней начинаю проходить в голове свою программу. А тут полежал в номере, сходил на обед и начал беспокоится: если я не так сконцентрирован, все ли получится? И флип еще не очень на тренировках получался. Рад, что все вышло хорошо", - заключил Гуменник.
Марк Кондратюк - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Кондратюк рассказал, как смотрел Олимпиаду
Вчера, 17:19
 
Фигурное катаниеСпортТамара МосквинаЗимние Олимпийские игры 2026Пётр ГуменникМилан
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала