"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России
"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России
Участник Олимпиады 2026 года фигурист Петр Гуменник рассказал, что во время Финала Гран-при России в Челябинске представляет себе выступление на Играх в Италии.
фигурное катание
спорт
тамара москвина
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
милан
"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России
Гуменник рассказал, что во время Финала Гран-при России представлял себе Милан
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Участник Олимпиады 2026 года фигурист Петр Гуменник рассказал, что во время Финала Гран-при России в Челябинске представляет себе выступление на Играх в Италии.
Гуменник
был единственным российским участником Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании. Фигурист рассказывал, что во время выступления на Играх вспомнил совет заслуженного тренера России Тамары Москвиной
: чтобы избежать волнения, представить, что он катается в Челябинске
. В субботу Гуменник чисто исполнил короткую программу в Финале Гран-при России и вышел в лидеры.
"В Челябинске я представлял себе Милан
, потому что там все получилось. Были сомнения, тяжело было подготовиться к Финалу Гран-при России в короткий срок после Олимпиады. Вспоминал, что испытывал в Милане, как выходил там на лед, чтобы тут повторить", - сказал Гуменник журналистам.
Фигурист исполнил короткую программу под музыку из фильма "Парфюмер", которую ему пришлось поменять на Олимпиаде из-за проблем с авторскими правами. "Большая часть сезона позади, рад, что получилось показать, что я готовил, нигде не ошибся. Нет предела совершенству, можно еще что-то улучшить, но, по мне, я все равно расту, показываю прогресс, прибавляю. Понравилось, как получился лутц, ездил еще к Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, освежили программу", - отметил фигурист.
"Сложности, конечно, были. Я переживал из-за того, что почти не волнуюсь, беспокоился, не помешает ли мне это. Обычно за несколько дней начинаю проходить в голове свою программу. А тут полежал в номере, сходил на обед и начал беспокоится: если я не так сконцентрирован, все ли получится? И флип еще не очень на тренировках получался. Рад, что все вышло хорошо", - заключил Гуменник.