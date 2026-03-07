"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России

Фигурист исполнил короткую программу под музыку из фильма "Парфюмер", которую ему пришлось поменять на Олимпиаде из-за проблем с авторскими правами. "Большая часть сезона позади, рад, что получилось показать, что я готовил, нигде не ошибся. Нет предела совершенству, можно еще что-то улучшить, но, по мне, я все равно расту, показываю прогресс, прибавляю. Понравилось, как получился лутц, ездил еще к Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, освежили программу", - отметил фигурист.

"Сложности, конечно, были. Я переживал из-за того, что почти не волнуюсь, беспокоился, не помешает ли мне это. Обычно за несколько дней начинаю проходить в голове свою программу. А тут полежал в номере, сходил на обед и начал беспокоится: если я не так сконцентрирован, все ли получится? И флип еще не очень на тренировках получался. Рад, что все вышло хорошо", - заключил Гуменник.