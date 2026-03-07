В Бразилии рассказали о сдвиге в прессе после гибели бразильца в ВСУ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гибель на Украине новобранца ВСУ из Бразилии, забитого насмерть, привлекла много внимания в латиноамериканской стране и привела к широкому сдвигу в местной прессе, начавшей освещать неприглядную правду о наборе бразильцев в ряды украинских формирований, рассказал РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

Издание Kyiv Independent в феврале сообщило, что 28-летний бразилец Бруно Габриэл Леал да Силва был забит насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Киеве . Как отмечало издание со ссылкой на его знакомых, за четыре дня до смерти бразилец написал в консульство своей страны на Украине , пожаловавшись на жестокое обращение командиров, а также сообщив, что у него отобрали паспорт.

"Дело очень примечательное. До этого момента позиция СМИ была целиком проукраинской. Они закрывали глаза на набор (наемников - ред.), хотя независимая печать его освещала уже долгое время. Но теперь публикации в СМИ Бразилии по этому вопросу выходят постоянно", - сказал Робинсон Фариназу.

По оценке собеседника агентства, происходящее - очень важная перемена для Бразилии, и вопрос набора наемников теперь привлекает внимание даже тех, кто раньше не уделял времени этому вопросу.

"Власти уже открывают расследования, полагаю, что Бразилия будет двигаться к запрету такого найма (бразильцев в ВСУ - ред.), в том числе через изменения в законодательстве", - добавил он.

Ближним Востоком. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном