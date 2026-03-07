Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии рассказали о сдвиге в прессе после гибели бразильца в ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 07.03.2026 (обновлено: 08:35 07.03.2026)
В Бразилии рассказали о сдвиге в прессе после гибели бразильца в ВСУ
В Бразилии рассказали о сдвиге в прессе после гибели бразильца в ВСУ
В Бразилии рассказали о сдвиге в прессе после гибели бразильца в ВСУ
Гибель на Украине новобранца ВСУ из Бразилии, забитого насмерть, привлекла много внимания в латиноамериканской стране и привела к широкому сдвигу в местной... РИА Новости, 07.03.2026
В Бразилии рассказали о сдвиге в прессе после гибели бразильца в ВСУ

Фариназу: гибель бразильского солдата на Украине привлекла внимание в Бразилии

© AP Photo / Leo CorreaМорские пехотинцы армии Бразилии
Морские пехотинцы армии Бразилии - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Leo Correa
Морские пехотинцы армии Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гибель на Украине новобранца ВСУ из Бразилии, забитого насмерть, привлекла много внимания в латиноамериканской стране и привела к широкому сдвигу в местной прессе, начавшей освещать неприглядную правду о наборе бразильцев в ряды украинских формирований, рассказал РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
Издание Kyiv Independent в феврале сообщило, что 28-летний бразилец Бруно Габриэл Леал да Силва был забит насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Киеве. Как отмечало издание со ссылкой на его знакомых, за четыре дня до смерти бразилец написал в консульство своей страны на Украине, пожаловавшись на жестокое обращение командиров, а также сообщив, что у него отобрали паспорт.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Офицер ВМС объяснил, почему бразильцы воюют за киевский режим
15 ноября 2025, 05:33
"Дело очень примечательное. До этого момента позиция СМИ была целиком проукраинской. Они закрывали глаза на набор (наемников - ред.), хотя независимая печать его освещала уже долгое время. Но теперь публикации в СМИ Бразилии по этому вопросу выходят постоянно", - сказал Робинсон Фариназу.
По оценке собеседника агентства, происходящее - очень важная перемена для Бразилии, и вопрос набора наемников теперь привлекает внимание даже тех, кто раньше не уделял времени этому вопросу.
"Власти уже открывают расследования, полагаю, что Бразилия будет двигаться к запрету такого найма (бразильцев в ВСУ - ред.), в том числе через изменения в законодательстве", - добавил он.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Финляндии рассказали, как граждан страны вербуют в наемники ВСУ
1 марта, 20:57
 
