СМИ: БПЛА атаковал штаб TotalEnergies на нефтяном месторождении в Басре
БПЛА атаковал штаб французской компании TotalEnergies на нефтяном месторождении "Артауи" на юге Ирака в ночь на субботу, сообщило агентство Shafaq со ссылкой на РИА Новости, 07.03.2026
