СМИ: БПЛА атаковал штаб TotalEnergies на нефтяном месторождении в Басре
01:30 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/bpla-2079161342.html
СМИ: БПЛА атаковал штаб TotalEnergies на нефтяном месторождении в Басре
СМИ: БПЛА атаковал штаб TotalEnergies на нефтяном месторождении в Басре
БПЛА атаковал штаб французской компании TotalEnergies на нефтяном месторождении "Артауи" на юге Ирака в ночь на субботу, сообщило агентство Shafaq
2026-03-07T01:30:00+03:00
2026-03-07T01:30:00+03:00
в мире
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
2026
в мире, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: БПЛА атаковал штаб TotalEnergies на нефтяном месторождении в Басре

Shafaq: БПЛА атаковал штаб TotalEnergies на нефтяном месторождении в Басре

© AP Photo / Nabil al-JuraniНефтяной завод в Басре, Ирак
Нефтяной завод в Басре, Ирак - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Nabil al-Jurani
Нефтяной завод в Басре, Ирак . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. БПЛА атаковал штаб французской компании TotalEnergies на нефтяном месторождении "Артауи" на юге Ирака в ночь на субботу, сообщило агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности.
"БПЛА атаковал штаб компании-разработчика месторождения "Артауи" в провинции Басра", - сообщил источник.
Министерство нефти Ирака и TotalEnergies в 2022 году подписали соглашение о реализации проектов по разработке крупного нефтяного месторождения "Артауи" на юге страны и создания одноименного газоперерабатывающего комбината.
В миреИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
