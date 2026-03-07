https://ria.ru/20260307/bolelschik-2079240379.html
Нидерландский болельщик назвал потрясающим выступление Ворончихиной
Нидерландский болельщик назвал потрясающим выступление Ворончихиной - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Нидерландский болельщик назвал потрясающим выступление Ворончихиной
Нидерландский болельщик Лэнс заявил РИА Новости, что российская горнолыжница Варвара Ворончихина потрясающе выступила в скоростном спуске на Паралимпийских... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T16:34:00+03:00
2026-03-07T16:34:00+03:00
2026-03-07T16:39:00+03:00
спорт
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778914146_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_62ebe06f3c8247ba82dc2886c76854a0.jpg
https://ria.ru/20260307/paralimpiada-2079238815.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778914146_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bea0e384e09ddef560ab73775c74aa73.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийские игры
Нидерландский болельщик назвал потрясающим выступление Ворончихиной
Нидерландский болельщик: Ворончихина выступила потрясающе на Паралимпиаде
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нидерландский болельщик Лэнс заявил РИА Новости, что российская горнолыжница Варвара Ворончихина потрясающе выступила в скоростном спуске на Паралимпийских играх 2026 года.
Ворончихина в субботу показала третий результат в скоростном спуске, спортсменка выступает в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Ее медаль стала первой для россиян на соревнованиях. Лэнс был одним из зрителей, кто позже попросил спортсменку о совместной фотографии.
«
"Она выступила просто потрясающе. Она заняла третье место, и, честно говоря, несмотря ни на что, отлично справилась, потому что это еще и очень сложный спуск. Я не ожидал, что получится так здорово, очень рад за нее", - сказал Лэнс.