В Богородске из-за вспышки кишечной инфекции приостановили работу школы
Работу школы №6 в Богородске приостановили из-за вспышки кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. РИА Новости, 07.03.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Работу школы №6 в Богородске приостановили из-за вспышки кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Информация о регистрации случаев заболевания острой кишечной инфекцией в школе №6 Богородского муниципального округа поступила в среду.
"После поступления информации сотрудники Роспотребнадзора
немедленно выехали на место и начали санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого на пищеблоке отобраны смывы на бактерии группы кишечной палочки и патогенную кишечную группу, пробы воды, пищевых продуктов, готовые блюда и кулинарные изделия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболевшие дети были изолированы, установлено медицинское наблюдение за контактными.
"Работа школы приостановлена с 5 марта", - подчеркивается в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция. Расследование продолжается и ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
