В Богородске из-за вспышки кишечной инфекции приостановили работу школы - РИА Новости, 07.03.2026
18:53 07.03.2026
В Богородске из-за вспышки кишечной инфекции приостановили работу школы
Работу школы №6 в Богородске приостановили из-за вспышки кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. РИА Новости, 07.03.2026
происшествия, нижегородская область, богородск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Нижегородская область, Богородск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Богородске из-за вспышки кишечной инфекции приостановили работу школы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Работу школы №6 в Богородске приостановили из-за вспышки кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Информация о регистрации случаев заболевания острой кишечной инфекцией в школе №6 Богородского муниципального округа поступила в среду.
"После поступления информации сотрудники Роспотребнадзора немедленно выехали на место и начали санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого на пищеблоке отобраны смывы на бактерии группы кишечной палочки и патогенную кишечную группу, пробы воды, пищевых продуктов, готовые блюда и кулинарные изделия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболевшие дети были изолированы, установлено медицинское наблюдение за контактными.
"Работа школы приостановлена с 5 марта", - подчеркивается в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция. Расследование продолжается и ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Вода в бассейне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Челябинске возбудили дело после отравления детей в бассейне
3 марта, 14:59
 
