Бобровский помог "Флориде" прервать серию поражений в НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
07:41 07.03.2026
Бобровский помог "Флориде" прервать серию поражений в НХЛ
Бобровский помог "Флориде" прервать серию поражений в НХЛ
"Флорида Пантерз" на выезде выиграла у "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Бобровский помог "Флориде" прервать серию поражений в НХЛ

Вратарь "Флориды" Бобровский признан второй звездой матча НХЛ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Флорида Пантерз" на выезде выиграла у "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Детройте и завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе победителей хет-трик оформил Мэттью Ткачук (12, 41 и 59-я минуты). Единственную шайбу "Ред Уингз" забросил Алекс Дебринкэт (31).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Детройт
1 : 3
Флорида
30:56 • Алекс Дебринкэт
(Патрик Кейн, Дилан Ларкин)
11:06 • Мэттью Ткачук
(Картер Верхаг)
40:35 • Мэттью Ткачук
(Сэм Райнхарт, Брэд Маршанд)
58:08 • Мэттью Ткачук
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам из 29 и был признан второй звездой встречи. Ранее журналист Кевин Уикс сообщал, что "Эдмонтон Ойлерз" ведет переговоры с Бобровским в заключительный день периода обменов, однако россиянин остался во "Флориде".
"Детройт" (77 очков) занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, "Флорида" (65), прервавшая серию из четырех поражений, идет седьмой. В следующем матче "Ред Уингз" в гостях сыграют с "Нью-Джерси Девилз" в ночь на 9 марта по московскому времени, после чего "Флорида" и "Детройт" встретятся вновь на льду "пантер" в ночь на 11 марта.
В другом матче "Колорадо Эвеланш" на выезде обыграл "Даллас Старз" в серии буллитов - 5:4 (2:3, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Валерий Ничушкин спас "Колорадо" от поражения за 15 секунд до истечения третьего периода, а затем реализовал победный буллит. "Чикаго Блэкхокс" уступил дома "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:6 (2:3, 1:0, 0:3), несмотря на гол и голевую передачу Ильи Михеева.
НХЛ дисквалифицировала Малкина на пять матчей за удар клюшкой
