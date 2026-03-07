Рейтинг@Mail.ru
Безруков заявил, что не планирует менять структуру МХАТ имени Горького
Культура
 
19:21 07.03.2026
Безруков заявил, что не планирует менять структуру МХАТ имени Горького
Безруков заявил, что не планирует менять структуру МХАТ имени Горького - РИА Новости, 07.03.2026
Безруков заявил, что не планирует менять структуру МХАТ имени Горького
Народный артист РФ Сергей Безруков прокомментировал свое назначение на пост художественного руководителя МХАТ имени М. Горького заявив, что театру в ближайшее... РИА Новости, 07.03.2026
культура
россия
сергей безруков
ольга любимова
мхат имени м. горького
новости культуры
россия, сергей безруков, ольга любимова, мхат имени м. горького, новости культуры
Культура, Россия, Сергей Безруков, Ольга Любимова, МХАТ имени М. Горького, Новости культуры
Безруков заявил, что не планирует менять структуру МХАТ имени Горького

Безруков заявил, что не планирует менять структуру МХАТ в ближайшее время

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Безруков прокомментировал свое назначение на пост художественного руководителя МХАТ имени М. Горького заявив, что театру в ближайшее время не стоит ждать радикальных перемен.
«

"Хочу сказать, что молниеносного строительства чего-то нового не следует ожидать. Знакомство с репертуаром, с коллективом, с уже намеченными планами, наконец, с техническим состоянием здания на Тверском — на это уйдет время", - сообщил актер в Telegram-канале.

Также артист уточнил, что в скором времени ждет встречи с действующей труппой.
"Радует, что в труппе МХАТа так много молодёжи, планирую познакомиться с ними поближе, пригласив на нашу "Фабрику Станиславского", — смогу посмотреть каждого", - добавил Безруков.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что художественным руководителем Школы-студии МХАТ назначен Сергей Безруков.
Безруков поблагодарил Минкультуры за оказанное доверие
6 марта, 16:33
 
КультураРоссияСергей БезруковОльга ЛюбимоваМХАТ имени М. ГорькогоНовости культуры
 
 
