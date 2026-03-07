https://ria.ru/20260307/bespilotniki-2079172940.html
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 07.03.2026
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
Беспилотники уничтожили вечером и ночью в трех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T05:50:00+03:00
2026-03-07T05:50:00+03:00
2026-03-07T05:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_c81d77c0c3fe0322947e30df78fc8779.jpg
https://ria.ru/20260307/bespilotnik-2079167369.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c6bb1ae8336253ddc8915350a8cf5c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО вечером и ночью уничтожили БПЛА в трех районах Ростовской области