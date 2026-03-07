https://ria.ru/20260307/bastrykin-2079277968.html
В Петербурге создадут кадетский корпус морской направленности
В Петербурге создадут кадетский корпус морской направленности
Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал президенту России Владимиру Путину, что в Санкт-Петербурге создадут кадетский корпус морской направленности. РИА Новости, 07.03.2026
