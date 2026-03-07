Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Зенита" обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:10 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/basketbolisty-2079278285.html
Баскетболисты "Зенита" обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Зенита" обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Баскетболисты "Зенита" обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" одержал победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T20:10:00+03:00
2026-03-07T20:10:00+03:00
баскетбол
спорт
андре роберсон
зенит (санкт-петербург)
уникс
парма
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055855025_0:10:1846:1048_1920x0_80_0_0_235d55fdc1cbe10691ee4c957cfe7ac8.jpg
https://ria.ru/20260307/uralmash-2079255686.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055855025_363:0:1846:1112_1920x0_80_0_0_8f83af87d506b0ad3b265f7c222f5b92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андре роберсон, зенит (санкт-петербург), уникс, парма, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Андре Роберсон, Зенит (Санкт-Петербург), УНИКС, Парма, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты "Зенита" обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

"Зенит" одержал победу над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 82:75 (22:24, 16:13, 31:13, 13:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард "Зенита" Андре Роберсон, который набрал 21 очко. У УНИКСа больше всего очков заработал Джален Рэйнольдс, который оформил дабл-дабл (20 очков + 11 подборов).
"Зенит", одержав 21-ю победу при девяти поражениях, занимает третью строчку в турнирной таблице. УНИКС прервал победную серию из четырех матчей. Казанская команда с 25 победами при четырех поражениях располагается на втором месте.
В следующем матче УНИКС 10 марта сыграет в гостях с московским МБА-МАИ, "Зенит" в этот же день примет пермскую "Парму".
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Уралмаш" разгромил "Автодор"
Вчера, 18:10
 
БаскетболСпортАндре РоберсонЗенит (Санкт-Петербург)УНИКСПармаЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала