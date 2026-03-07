https://ria.ru/20260307/basketbolisty-2079278285.html
Баскетболисты "Зенита" обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Зенита" обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Баскетболисты "Зенита" обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" одержал победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T20:10:00+03:00
2026-03-07T20:10:00+03:00
2026-03-07T20:10:00+03:00
баскетбол
спорт
андре роберсон
зенит (санкт-петербург)
уникс
парма
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055855025_0:10:1846:1048_1920x0_80_0_0_235d55fdc1cbe10691ee4c957cfe7ac8.jpg
https://ria.ru/20260307/uralmash-2079255686.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055855025_363:0:1846:1112_1920x0_80_0_0_8f83af87d506b0ad3b265f7c222f5b92.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андре роберсон, зенит (санкт-петербург), уникс, парма, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Андре Роберсон, Зенит (Санкт-Петербург), УНИКС, Парма, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты "Зенита" обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" одержал победу над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ