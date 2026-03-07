Рейтинг@Mail.ru
13:00 07.03.2026
ПВО Бахрейна сбила 86 ракет и 148 БПЛА с начала эскалации в регионе
Средства противовоздушной обороны перехватили 86 ракет и 148 беспилотников с начала эскалации в регионе, говорится в заявлении министерства обороны Бахрейна.
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны перехватили 86 ракет и 148 беспилотников с начала эскалации в регионе, говорится в заявлении министерства обороны Бахрейна.
"Системы противовоздушной обороны с начала атак смогли перехватить и уничтожить 86 ракет и 148 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на королевство Бахрейн", - говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
Вчера, 08:00
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
6 марта, 08:00
 
