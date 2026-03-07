Рейтинг@Mail.ru
Живущие в Дубае россияне заинтересовались недвижимостью в Азии
08:55 07.03.2026
Живущие в Дубае россияне заинтересовались недвижимостью в Азии
Живущие в Дубае россияне заинтересовались недвижимостью в Азии - РИА Новости, 07.03.2026
Живущие в Дубае россияне заинтересовались недвижимостью в Азии
Проживающие в ОАЭ россияне на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке стали активнее интересоваться недвижимостью в странах ЮВА, в том числе на таиландском... РИА Новости, 07.03.2026
в мире
Живущие в Дубае россияне заинтересовались недвижимостью в Азии

РИА Новости: живущие в Дубае россияне стали интересоваться недвижимостью в Азии

Пассажиры у международного аэропорта Дубая
Пассажиры у международного аэропорта Дубая - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Пассажиры у международного аэропорта Дубая. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Проживающие в ОАЭ россияне на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке стали активнее интересоваться недвижимостью в странах ЮВА, в том числе на таиландском острове Пхукет; жилье на острове Бали в Индонезии и элитная недвижимость в Гонконге также могут стать привлекательной альтернативой ОАЭ для российских экспатов, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Российский предприниматель, живущий и работающий в Таиланде более 15 лет, сообщил агентству, что еще до того, как США и Израиль нанесли первые удары по Ирану, российские экспаты из ОАЭ начали задавать вопросы о недвижимости на Пхукете в русскоязычных группах таиландских соцсетей и через знакомых соотечественников на острове. "Спрашивать начали еще недели три назад. А в последние дни многим русскоязычным жителям Пхукета пишут и звонят знакомые, которые живут в Эмиратах. Мне тоже звонили, спрашивали не только о недвижимости, но и о том, как на острове дела с продуктами из России и есть ли международные и русские школы", - сказал собеседник РИА Новости.
Индонезийский остров Бали также может стать привлекательной альтернативой ОАЭ для россиян. Остров уже давно стал популярен среди экспатов, премиальные виллы на Бали стоят от $300–800 тысяч, а доходность аренды остается интересной. "Для инвесторов есть возможность получить вид на жительство, а также долгосрочную "золотую визу". При этом Индонезия — политически стабильный регион, и вне зависимости от глобальных потрясений здесь сохраняется относительное спокойствие по сравнению с другими крупными центрами", - рассказал представитель ТПП Московской области в ЮВА Вадим Юнусов.
Помимо острова Пхукет в Таиланде и Бали в Индонезии, состоятельные граждане РФ, проживающие в ОАЭ, также могут заинтересоваться недвижимостью в Гонконге. С точки зрения покупки и аренды жилья специальный административный район (САР) КНР Гонконг является одним из самых дорогих регионов в мире, но для российских граждан покупка или аренда там недвижимости юридически не ограничена. Согласно докладу американской консалтинговой компании в сфере недвижимости CBRE, цены на жилье в гонконгских элитных жилых комплексах в 2026 году достигают $70-98 тысяч за квадратный метр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе и в ОАЭ. Ввиду сложившейся обстановки пребывание на территории ОАЭ стало небезопасным.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий. Ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки.
