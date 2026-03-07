Живущие в Дубае россияне заинтересовались недвижимостью в Азии

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Проживающие в ОАЭ россияне на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке стали активнее интересоваться недвижимостью в странах ЮВА, в том числе на таиландском острове Пхукет; жилье на острове Бали в Индонезии и элитная недвижимость в Гонконге также могут стать привлекательной альтернативой ОАЭ для российских экспатов, выяснили корреспонденты РИА Новости.

Российский предприниматель, живущий и работающий в Таиланде более 15 лет, сообщил агентству, что еще до того, как США и Израиль нанесли первые удары по Ирану, российские экспаты из ОАЭ начали задавать вопросы о недвижимости на Пхукете в русскоязычных группах таиландских соцсетей и через знакомых соотечественников на острове. "Спрашивать начали еще недели три назад. А в последние дни многим русскоязычным жителям Пхукета пишут и звонят знакомые, которые живут в Эмиратах. Мне тоже звонили, спрашивали не только о недвижимости, но и о том, как на острове дела с продуктами из России и есть ли международные и русские школы", - сказал собеседник РИА Новости.