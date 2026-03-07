Рейтинг@Mail.ru
11:31 07.03.2026
Российские авиакомпании приостановили продажу билетов на Ближний Восток
Российские авиакомпании приостановили продажу билетов на Ближний Восток
Аэропорты. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно из-за сохранения ограничений, сообщили в Минтрансе РФ.
"Ограничения на использование воздушного пространства сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно. До конца марта отменены рейсы в аэропорты ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" (с 12 марта) и "Победы" (с 9 марта)", - говорится в сообщении.
