Российские авиакомпании приостановили продажу билетов на Ближний Восток
Российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно из-за сохранения ограничений, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T11:31:00+03:00
Российские авиакомпании приостановили продажу билетов на Ближний Восток
