"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
Футбол
 
17:23 07.03.2026 (обновлено: 17:48 07.03.2026)
"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
Лондонский "Арсенал" обыграл выступающий в третьем по силе дивизионе английского футбола "Мансфилд Таун" в матче 1/8 финала Кубка страны. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу

"Арсенал" обыграл "Мансфилд Таун" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии по футболу

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" обыграл выступающий в третьем по силе дивизионе английского футбола "Мансфилд Таун" в матче 1/8 финала Кубка страны.
Встреча прошла в Мансфилде и завершилась победой гостей со счетом 2:1. У "Арсенала" голы забили Нони Мадуэке (40-я минута) и Эберечи Эзе (65). В составе хозяев отличился Уилл Эванс (49).
Соперник "Арсенала" по четвертьфиналу станет известен 9 марта по итогам жеребьевки. Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский "Кристал Пэлас".
Кубок Англии
07 марта 2026 • начало в 15:15
Завершен
Мэнсфилд Таун
1 : 2
Арсенал
50‎’‎ • Уильям Эванс
41‎’‎ • Нони Мадуеке
(Габриэль Мартинелли)
66‎’‎ • Эберечи Эзе
(Кристиан Нергор)
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала