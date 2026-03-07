https://ria.ru/20260307/arsenal-2079248038.html
"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
Лондонский "Арсенал" обыграл выступающий в третьем по силе дивизионе английского футбола "Мансфилд Таун" в матче 1/8 финала Кубка страны. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
