В Армении задержали подозреваемого в нападении на здание СНБ - РИА Новости, 07.03.2026
00:00 07.03.2026
В Армении задержали подозреваемого в нападении на здание СНБ
В Армении задержали подозреваемого в нападении на здание СНБ
происшествия, армения
Происшествия, Армения
В Армении задержали подозреваемого в нападении на здание СНБ

Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Один человек задержан после появившегося в соцсетях видео, на котором в здание Службы национальной безопасности (СНБ) неизвестный бросает "коктейль Молотова", сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
В пятницу вечером в армянском сегменте соцсетей появилось видео, на котором видно, как неизвестный бросает в ворота здания СНБ тару с зажигательной смесью.
"По подозрению в совершении преступления один человек задержан", - заявил пресс-секретарь.
Другие подробности не приводятся.
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Армении завели дело по четырем статьям УК после перестрелки в Ереване
19 февраля, 00:08
 
ПроисшествияАрмения
 
 
