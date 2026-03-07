В Армении задержали подозреваемого в нападении на здание СНБ

ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Один человек задержан после появившегося в соцсетях видео, на котором в здание Службы национальной безопасности (СНБ) неизвестный бросает "коктейль Молотова", сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

В пятницу вечером в армянском сегменте соцсетей появилось видео, на котором видно, как неизвестный бросает в ворота здания СНБ тару с зажигательной смесью.

"По подозрению в совершении преступления один человек задержан", - заявил пресс-секретарь.