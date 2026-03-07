https://ria.ru/20260307/armenija-2079151836.html
В Армении задержали подозреваемого в нападении на здание СНБ
В Армении задержали подозреваемого в нападении на здание СНБ - РИА Новости, 07.03.2026
В Армении задержали подозреваемого в нападении на здание СНБ
Один человек задержан после появившегося в соцсетях видео, на котором в здание Службы национальной безопасности (СНБ) неизвестный бросает "коктейль Молотова",... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:00:00+03:00
2026-03-07T00:00:00+03:00
2026-03-07T00:00:00+03:00
происшествия
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047720971_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_a31f6046732148bd5d07df7a8776387b.jpg
https://ria.ru/20260219/erevan-2075345561.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047720971_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_8f5fda06df80bab389f348bd65584387.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, армения
В Армении задержали подозреваемого в нападении на здание СНБ
РИА Новости: в Армении задержали подозреваемого в нападении на здание СНБ
ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Один человек задержан после появившегося в соцсетях видео, на котором в здание Службы национальной безопасности (СНБ) неизвестный бросает "коктейль Молотова", сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
В пятницу вечером в армянском сегменте соцсетей появилось видео, на котором видно, как неизвестный бросает в ворота здания СНБ тару с зажигательной смесью.
"По подозрению в совершении преступления один человек задержан", - заявил пресс-секретарь.
Другие подробности не приводятся.