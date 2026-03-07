https://ria.ru/20260307/aeroport-2079205088.html
Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки
Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки - РИА Новости, 07.03.2026
Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки
Международный аэропорт Дубая (DXB) возобновил работу в ограниченном режиме, говорится в заявлении компании-оператора Dubai Airports. РИА Новости, 07.03.2026
Международный аэропорт Дубая возобновил работу в ограниченном режиме