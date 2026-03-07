Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки - РИА Новости, 07.03.2026
11:49 07.03.2026
Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки
Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки
Международный аэропорт Дубая (DXB) возобновил работу в ограниченном режиме, говорится в заявлении компании-оператора Dubai Airports. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
дубай
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
оаэ
2026
в мире, дубай, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки

Международный аэропорт Дубая возобновил работу в ограниченном режиме

ДУБАЙ, 7 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Дубая (DXB) возобновил работу в ограниченном режиме, говорится в заявлении компании-оператора Dubai Airports.
"С сегодняшнего дня, 7 марта, мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC", - заявили Dubai Airports в соцсети Х.
В субботу утром ОАЭ подверглись воздушной атаке, одно из попаданий было зафиксировано вблизи от международного аэропорта Дубая. Аэропорт в течение нескольких прекращал принимать и отправлять рейсы. Часть рейсов была направлена во второй аэропорт Дубая "Аль-Мактум" (DWC).
Бали - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Эскорт-модели из Дубая массово перебираются на Бали
Вчера, 02:44
 
В миреДубайОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
