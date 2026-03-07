https://ria.ru/20260307/abu-dabi-2079187717.html
В Абу-Даби прогремели взрывы
Несколько сильных взрывов раздались в Абу-Даби, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 07.03.2026
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана
