Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби прогремели взрывы - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/abu-dabi-2079187717.html
В Абу-Даби прогремели взрывы
В Абу-Даби прогремели взрывы - РИА Новости, 07.03.2026
В Абу-Даби прогремели взрывы
Несколько сильных взрывов раздались в Абу-Даби, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:28:00+03:00
2026-03-07T09:28:00+03:00
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077714804_0:31:1177:693_1920x0_80_0_0_ea4108b32b6596419f5402e2449aa123.jpg
https://ria.ru/20260307/italiya-2079168786.html
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077714804_60:0:1157:823_1920x0_80_0_0_2db8a01f1b2ad1beee0da453ac227169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана
Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Абу-Даби прогремели взрывы

Reuters: несколько сильных взрывов раздались в Абу-Даби

© Фото : соцсетиПожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : соцсети
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Несколько сильных взрывов раздались в Абу-Даби, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
"Несколько сильных взрывов были слышны в Абу-Даби", - пишет агентство.
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Глава МИД Италии опозорился в парламенте из-за Ирана
Вчера, 03:38
 
Абу-ДабиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала