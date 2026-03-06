Рейтинг@Mail.ru
Зверев обыграл Берреттини во втором круге "Мастерса" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:43 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/zverev-2079150226.html
Зверев обыграл Берреттини во втором круге "Мастерса"
Зверев обыграл Берреттини во втором круге "Мастерса" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Зверев обыграл Берреттини во втором круге "Мастерса"
Представитель Германии Александр Зверев обыграл итальянца Маттео Берреттини во втором круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T23:43:00+03:00
2026-03-06T23:43:00+03:00
теннис
спорт
александр зверев
маттео берреттини
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071184362_0:25:1080:633_1920x0_80_0_0_5048ea6d45b94bb43613873ffcf7fe0f.jpg
https://ria.ru/20260306/vlaskin-2078844888.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071184362_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_64fcb3ec1fb2d410251c05f53f125a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр зверев, маттео берреттини
Теннис, Спорт, Александр Зверев, Маттео Берреттини
Зверев обыграл Берреттини во втором круге "Мастерса"

Зверев обыграл Берреттини во втором круге "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Зверев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев обыграл итальянца Маттео Берреттини во втором круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Зверева, который является четвертой ракеткой мира и посеян на турнире под аналогичным номером. Берреттини идет 66-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 11 минут.
В третьем круге Зверев встретится с победителем матча между американцем Брэндоном Накашимой (28-й номер посева) и аргентинцем Уго Карабельи.
Актер Дмитрий Власкин на Фестивале онлайн-кинотеатров Новый сезон 2025 в Сочи. - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Cбежал из США и стал гопником: русский атлет раскрылся вместе с Нагиевым
Вчера, 09:00
 
ТеннисСпортАлександр ЗверевМаттео Берреттини
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала