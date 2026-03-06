Рейтинг@Mail.ru
"Так и не вернул деньги". Новый замысел Зеленского удивил журналиста - РИА Новости, 06.03.2026
16:21 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/zelenskiy-2079061357.html
"Так и не вернул деньги". Новый замысел Зеленского удивил журналиста
"Так и не вернул деньги". Новый замысел Зеленского удивил журналиста - РИА Новости, 06.03.2026
"Так и не вернул деньги". Новый замысел Зеленского удивил журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз поиронизировал над намерением Владимира Зеленского помочь США защититься от иранских дронов. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:21:00+03:00
2026-03-06T16:21:00+03:00
в мире
сша
киев
ближний восток
чей боуз
владимир зеленский
вооруженные силы украины
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684332_56:45:2982:1691_1920x0_80_0_0_5a6462db99d1091b44dd317662b0aefe.jpg
https://ria.ru/20260306/zelenskiy-2079058263.html
https://ria.ru/20260306/zelenskiy-2079032611.html
в мире, сша, киев, ближний восток, чей боуз, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Киев, Ближний Восток, Чей Боуз, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Так и не вернул деньги". Новый замысел Зеленского удивил журналиста

Журналист Боуз высмеял намерение Зеленского отправить ВСУ защищать базы США

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз поиронизировал над намерением Владимира Зеленского помочь США защититься от иранских дронов.
"Это тот парень, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
СМИ раскрыли, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток
Вчера, 16:09
В пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских базах уже в ближайшие дни.
Ранее глава киевского режима заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского
Вчера, 15:01
 
