Политолог объяснил, почему Зеленский вымещает злость на Орбана - РИА Новости, 06.03.2026
12:53 06.03.2026
Политолог объяснил, почему Зеленский вымещает злость на Орбана
Владимир Зеленский в ярости и отчаянии из-за ухудшения позиций Киева на фоне конфликта на Ближнем Востоке и вымещает злость на премьер-министре Венгрии Викторе... РИА Новости, 06.03.2026
Политолог объяснил, почему Зеленский вымещает злость на Орбана

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в ярости и отчаянии из-за ухудшения позиций Киева на фоне конфликта на Ближнем Востоке и вымещает злость на премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, считает политолог Александр Рар.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Владимир Зеленский на грани срыва: он в ярости и отчаянии. Становится понятно, что у Украины заканчиваются поставки оружия из США и Европы", – сказал политолог в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Собеседник издания отметил, что США также перенаправили часть вооружений для конфликта против Ирана.
"Кроме того, Европа ради спасения своей промышленности будет вынуждена нарушить санкционный режим и закупить энергоресурсы из России. Атаки на российский нефтяной флот сходят с европейской повестки дня", – добавил Рар, пояснив, что европейцам из-за ситуации в Персидском заливе грозит новый энергетический кризис.
По мнению политолога, все это означает, "что Украине придется отступать, к чему Зеленский явно не готов".
"Злость за происходящее он выливает на Виктора Орбана, зная, как не любят венгра в Евросоюзе. Но главный виновник столь катастрофического ухудшения позиций Зеленского – Дональд Трамп. Другое дело, что президент США пока слишком силен и влиятелен, чтобы Зеленский посмел на него нападать", – заключил Рар.
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского
В миреУкраинаСШАВенгрияВладимир ЗеленскийАлександр РарВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
