Политолог объяснил, почему Зеленский вымещает злость на Орбана

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в ярости и отчаянии из-за ухудшения позиций Киева на фоне конфликта на Ближнем Востоке и вымещает злость на премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, считает политолог Александр Рар.

По мнению политолога, все это означает, "что Украине придется отступать, к чему Зеленский явно не готов".