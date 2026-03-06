Политолог объяснил, почему Зеленский вымещает злость на Орбана

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в ярости и отчаянии из-за ухудшения позиций Киева на фоне конфликта на Ближнем Востоке и вымещает злость на премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, считает политолог Александр Рар.
Собеседник издания отметил, что США также перенаправили часть вооружений для конфликта против Ирана.
"Кроме того, Европа ради спасения своей промышленности будет вынуждена нарушить санкционный режим и закупить энергоресурсы из России. Атаки на российский нефтяной флот сходят с европейской повестки дня", – добавил Рар, пояснив, что европейцам из-за ситуации в Персидском заливе грозит новый энергетический кризис.
По мнению политолога, все это означает, "что Украине придется отступать, к чему Зеленский явно не готов".
"Злость за происходящее он выливает на Виктора Орбана, зная, как не любят венгра в Евросоюзе. Но главный виновник столь катастрофического ухудшения позиций Зеленского – Дональд Трамп. Другое дело, что президент США пока слишком силен и влиятелен, чтобы Зеленский посмел на него нападать", – заключил Рар.