Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии объяснил, почему Зеленский не хочет проводить выборы - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/zelenskij-2078887076.html
Премьер Словакии объяснил, почему Зеленский не хочет проводить выборы
Премьер Словакии объяснил, почему Зеленский не хочет проводить выборы - РИА Новости, 06.03.2026
Премьер Словакии объяснил, почему Зеленский не хочет проводить выборы
Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, поскольку не сможет их выиграть, считает премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:31:00+03:00
2026-03-06T01:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
россия
владимир зеленский
роберт фицо
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
https://ria.ru/20260305/orban-2078870294.html
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078639223.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, россия, владимир зеленский, роберт фицо, дональд трамп, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Россия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Премьер Словакии объяснил, почему Зеленский не хочет проводить выборы

Премьер Словакии Фицо: Зеленский не сможет победить на выборах

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, поскольку не сможет их выиграть, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"У Зеленского закончился президентский мандат. Это правда или нет? Это правда. Они ссылаются на военное положение и не хотят организовывать выборы, а Зеленский следующие выборы не выиграет. Тогда объясните мне, почему он должен быть заинтересован в президентских выборах сейчас?" - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
Вчера, 22:30
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Фицо заявил, что полностью не верит Зеленскому
Вчера, 06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияРоссияВладимир ЗеленскийРоберт ФицоДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала