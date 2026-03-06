Премьер Словакии объяснил, почему Зеленский не хочет проводить выборы

БРАТИСЛАВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, поскольку не сможет их выиграть, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"У Зеленского закончился президентский мандат. Это правда или нет? Это правда. Они ссылаются на военное положение и не хотят организовывать выборы, а Зеленский следующие выборы не выиграет. Тогда объясните мне, почему он должен быть заинтересован в президентских выборах сейчас?" - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook*.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.