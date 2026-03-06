https://ria.ru/20260306/zaynutdinov-2078992680.html
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ
Полузащитник московского "Динамо" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может приступить к тренировкам в общей группе до мартовской паузы в... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T13:48:00+03:00
2026-03-06T13:48:00+03:00
2026-03-06T13:48:00+03:00
футбол
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
бактиер зайнутдинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457999_0:98:1440:908_1920x0_80_0_0_c21d0f8b47f97ecd80aa38c79b9ec0c6.jpg
https://ria.ru/20260306/mirzoyan-2078981300.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457999_0:2:1337:1004_1920x0_80_0_0_183cc036ff4a421dc5ed7b7b695f81a0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамо москва, российская премьер-лига (рпл), бактиер зайнутдинов
Футбол, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Бактиер Зайнутдинов
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ
Футболист "Динамо" Зайнутдинов может вернуться в общую группу до паузы в РПЛ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Динамо" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может приступить к тренировкам в общей группе до мартовской паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости директор медицинского департамента "бело-голубых" Михаил Бутовский.
Зайнутдинов получил травму в октябре 2025 года, после чего пропустил 11 матчей во всех турнирах и не работал с командой на зимних сборах. Международная пауза в национальных чемпионатах запланирована на 23-31 марта.
«
"Бахтиер готовится по индивидуальной программе. Как только мы поймем, что он готов выполнить протокол "Возвращение к игре", он обязательно приступит к тренировкам в общей группе. Не могу категорично говорить, что это произойдет до паузы на матчи сборных", - сказал Бутовский.
Также собеседник агентства рассказал о состоянии здоровья полузащитника Луиса Чавеса
, который получил разрыв крестообразной связки правого колена на тренировке сборной Мексики в июне 2025 года. После этого хавбек пропустил все 28 матчей "Динамо
" в сезоне-2025/26.
"Луис Чавес продолжает процесс реабилитации. Все идет достаточно неплохо, и мы абсолютно укладываемся в сроки, которые приняты в футболе и спортивной травматологии. Учитывая тот объем оперативного вмешательства, который был выполнен, все идет в штатном режиме", - подчеркнул собеседник агентства, не став называть точные сроки возвращения игрока к тренировкам в общей группе.