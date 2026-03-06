Рейтинг@Mail.ru
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:48 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/zaynutdinov-2078992680.html
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ
Полузащитник московского "Динамо" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может приступить к тренировкам в общей группе до мартовской паузы в... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T13:48:00+03:00
2026-03-06T13:48:00+03:00
футбол
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
бактиер зайнутдинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457999_0:98:1440:908_1920x0_80_0_0_c21d0f8b47f97ecd80aa38c79b9ec0c6.jpg
https://ria.ru/20260306/mirzoyan-2078981300.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457999_0:2:1337:1004_1920x0_80_0_0_183cc036ff4a421dc5ed7b7b695f81a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
динамо москва, российская премьер-лига (рпл), бактиер зайнутдинов
Футбол, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Бактиер Зайнутдинов
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ

Футболист "Динамо" Зайнутдинов может вернуться в общую группу до паузы в РПЛ

© Фото : Пресс-служба KFFФутболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Пресс-служба KFF
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Динамо" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может приступить к тренировкам в общей группе до мартовской паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости директор медицинского департамента "бело-голубых" Михаил Бутовский.
Зайнутдинов получил травму в октябре 2025 года, после чего пропустил 11 матчей во всех турнирах и не работал с командой на зимних сборах. Международная пауза в национальных чемпионатах запланирована на 23-31 марта.
«
"Бахтиер готовится по индивидуальной программе. Как только мы поймем, что он готов выполнить протокол "Возвращение к игре", он обязательно приступит к тренировкам в общей группе. Не могу категорично говорить, что это произойдет до паузы на матчи сборных", - сказал Бутовский.
Также собеседник агентства рассказал о состоянии здоровья полузащитника Луиса Чавеса, который получил разрыв крестообразной связки правого колена на тренировке сборной Мексики в июне 2025 года. После этого хавбек пропустил все 28 матчей "Динамо" в сезоне-2025/26.
"Луис Чавес продолжает процесс реабилитации. Все идет достаточно неплохо, и мы абсолютно укладываемся в сроки, которые приняты в футболе и спортивной травматологии. Учитывая тот объем оперативного вмешательства, который был выполнен, все идет в штатном режиме", - подчеркнул собеседник агентства, не став называть точные сроки возвращения игрока к тренировкам в общей группе.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Ветеран "Спартака" назвал проблему команды после разгрома от "Динамо"
Вчера, 12:58
 
ФутболДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Бактиер Зайнутдинов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала