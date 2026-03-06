Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Динамо" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может приступить к тренировкам в общей группе до мартовской паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости директор медицинского департамента "бело-голубых" Михаил Бутовский.

Зайнутдинов получил травму в октябре 2025 года, после чего пропустил 11 матчей во всех турнирах и не работал с командой на зимних сборах. Международная пауза в национальных чемпионатах запланирована на 23-31 марта.

« "Бахтиер готовится по индивидуальной программе. Как только мы поймем, что он готов выполнить протокол "Возвращение к игре", он обязательно приступит к тренировкам в общей группе. Не могу категорично говорить, что это произойдет до паузы на матчи сборных", - сказал Бутовский.

Также собеседник агентства рассказал о состоянии здоровья полузащитника Луиса Чавеса , который получил разрыв крестообразной связки правого колена на тренировке сборной Мексики в июне 2025 года. После этого хавбек пропустил все 28 матчей " Динамо " в сезоне-2025/26.