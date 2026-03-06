Рейтинг@Mail.ru
Запад ведет информационную войну против россиян, считает аналитик - РИА Новости, 06.03.2026
16:21 06.03.2026
Запад ведет информационную войну против россиян, считает аналитик
Мужчина за компьютером. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Запад ведет мощную информационную войну против российской молодежи, считает бывший журналист New York Times и Bloomberg News, независимый геополитический аналитик Джон Вароли.
В Санкт-Петербурге проходит Невский форум друзей России, в котором принимают участие иностранные журналисты, общественные деятели и политики.
"С Запада идет очень мощная информационная война против вашей молодежи. И мы, иностранцы, можем много рассказать о ситуации на Западе. К сожалению, на вашу молодежь воздействует американская дезинформация. Якобы там все лучше, там хорошо. И мы можем говорить правду: нет, не слушайте западную пропаганду. Мы можем говорить это вашей молодежи. За последний год я выступил шесть-семь раз перед студентами. И я видел такую реакцию - они в шоке от того, что я говорю", - сказал он сказал на Невском форуме друзей России.
Вароли отметил, что готов все больше выступать перед российской молодежью.
Он напомнил, что вынужден был уехать из США, где не смог продолжать карьеру.
"Если я поеду обратно в Америку, меня ждет в лучшем случае нищета, и в худшем случае 20 лет в тюремного заключения за то, что я поддерживаю Россию. А что я сказал? Я просто во время своего экспертного выступления на федеральном канале сказал такие вещи, которые, по-моему, очевидны: у народа Донбасса есть право человека, у народа Донбасса есть право выбрать свою судьбу. Это вещи, которые мне показались достаточно нейтральными, основанными на международном праве", - сказал
