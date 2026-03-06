https://ria.ru/20260306/zapad-2079061492.html
Запад ведет информационную войну против россиян, считает аналитик
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Запад ведет мощную информационную войну против российской молодежи, считает бывший журналист New York Times и Bloomberg News, независимый геополитический аналитик Джон Вароли.
В Санкт-Петербурге
проходит Невский форум друзей России
, в котором принимают участие иностранные журналисты, общественные деятели и политики.
"С Запада идет очень мощная информационная война против вашей молодежи. И мы, иностранцы, можем много рассказать о ситуации на Западе. К сожалению, на вашу молодежь воздействует американская дезинформация. Якобы там все лучше, там хорошо. И мы можем говорить правду: нет, не слушайте западную пропаганду. Мы можем говорить это вашей молодежи. За последний год я выступил шесть-семь раз перед студентами. И я видел такую реакцию - они в шоке от того, что я говорю", - сказал он сказал на Невском форуме друзей России.
Вароли отметил, что готов все больше выступать перед российской молодежью.
Он напомнил, что вынужден был уехать из США
, где не смог продолжать карьеру.
"Если я поеду обратно в Америку
, меня ждет в лучшем случае нищета, и в худшем случае 20 лет в тюремного заключения за то, что я поддерживаю Россию. А что я сказал? Я просто во время своего экспертного выступления на федеральном канале сказал такие вещи, которые, по-моему, очевидны: у народа Донбасса
есть право человека, у народа Донбасса есть право выбрать свою судьбу. Это вещи, которые мне показались достаточно нейтральными, основанными на международном праве", - сказал