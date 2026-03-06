"С Запада идет очень мощная информационная война против вашей молодежи. И мы, иностранцы, можем много рассказать о ситуации на Западе. К сожалению, на вашу молодежь воздействует американская дезинформация. Якобы там все лучше, там хорошо. И мы можем говорить правду: нет, не слушайте западную пропаганду. Мы можем говорить это вашей молодежи. За последний год я выступил шесть-семь раз перед студентами. И я видел такую реакцию - они в шоке от того, что я говорю", - сказал он сказал на Невском форуме друзей России.