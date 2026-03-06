Захарова назвала рассмотрение ЕС новых санкций против России суицидом

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Европа явно перешла к безумию и суициду, рассматривая новые санкции против России даже в свете дефицита топлива из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.