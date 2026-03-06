Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала рассмотрение ЕС новых санкций против России суицидом - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 06.03.2026 (обновлено: 17:31 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/zakharova-2079066590.html
Захарова назвала рассмотрение ЕС новых санкций против России суицидом
Захарова назвала рассмотрение ЕС новых санкций против России суицидом - РИА Новости, 06.03.2026
Захарова назвала рассмотрение ЕС новых санкций против России суицидом
Европа явно перешла к безумию и суициду, рассматривая новые санкции против России даже в свете дефицита топлива из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявила в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:39:00+03:00
2026-03-06T17:31:00+03:00
в мире
россия
сша
ближний восток
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
санкции в отношении россии
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079075437_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_718a4bbb039d98ba07f5b72efd0747be.jpg
https://ria.ru/20260306/ssha-2078889980.html
https://ria.ru/20260306/zaharova-2078895844.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мария Захарова о новых санкциях ЕС
Новые санкции для ЕС сейчас это безумие и суицид, заявила Мария Захарова в интервью РИА Новости. Теперь все понимают, что они просто находятся в стадии абсолютного безумия и самоубийства, потому что не принимают в расчёт изменение ситуации, в том числе - это не единственный показатель, но в том числе - с энергоносителями из-за бойни, которые устроили США и Израиль в отношении Ирана.
2026-03-06T16:39
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079075437_324:0:1764:1080_1920x0_80_0_0_220e6d7555671110715d48189909c4e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, ближний восток, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана, санкции в отношении россии, евросоюз
В мире, Россия, США, Ближний Восток, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана, Санкции в отношении России, Евросоюз
Захарова назвала рассмотрение ЕС новых санкций против России суицидом

РИА Новости: Захарова назвала рассмотрение ЕС новых санкций безумием и суицидом

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Европа явно перешла к безумию и суициду, рассматривая новые санкции против России даже в свете дефицита топлива из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Этот вопрос надо ставить не в региональном аспекте - как Европейский Союз принимает санкции, учитывая, что в Женеве начинаются или идут переговоры по ситуации на Украине, а как же Европейский Союз принимает санкции, не принимая в расчёт экономические показатели, которые на глазах меняются в связи с ситуацией, охватившей весь мир в контексте уже не обострения, а страшнейшей трагедии на Ближнем Востоке", - сказала она агентству.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков
Вчера, 02:03
Дипломат напомнила, что в прошлом на Западе пытались объяснить принятие санкций некими неправильными действиями России, на которые они отвечали, якобы защищая права человека и поддерживая демократию на Украине.
«
"Теперь все понимают, что они просто находятся в стадии абсолютного безумия и самоубийства, потому что не принимают в расчёт изменение ситуации, в том числе - это не единственный показатель, но в том числе - с энергоносителями из-за бойни, которые устроили США и Израиль в отношении Ирана", - подчеркнула Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россияне заблокированы на Ближнем Востоке из-за Запада, заявила Захарова
Вчера, 03:12
 
В миреРоссияСШАБлижний ВостокМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против ИранаСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала