Захарова назвала рассмотрение ЕС новых санкций против России суицидом

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Европа явно перешла к безумию и суициду, рассматривая новые санкции против России даже в свете дефицита топлива из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Этот вопрос надо ставить не в региональном аспекте - как Европейский Союз принимает санкции, учитывая, что в Женеве начинаются или идут переговоры по ситуации на Украине, а как же Европейский Союз принимает санкции, не принимая в расчёт экономические показатели, которые на глазах меняются в связи с ситуацией, охватившей весь мир в контексте уже не обострения, а страшнейшей трагедии на Ближнем Востоке", - сказала она агентству.
Дипломат напомнила, что в прошлом на Западе пытались объяснить принятие санкций некими неправильными действиями России, на которые они отвечали, якобы защищая права человека и поддерживая демократию на Украине.
«
"Теперь все понимают, что они просто находятся в стадии абсолютного безумия и самоубийства, потому что не принимают в расчёт изменение ситуации, в том числе - это не единственный показатель, но в том числе - с энергоносителями из-за бойни, которые устроили США и Израиль в отношении Ирана", - подчеркнула Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.