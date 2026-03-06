Захарова рассказала о ситуации с судоходством в Персидском заливе

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Судоходство в Персидском заливе фактически приостановлено в условиях конфликта вокруг Ирана, и участники отрасли не понимают, как в дальнейшем будут развиваться события, отметила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посмотрите на регион, посмотрите на Персидский залив, что там происходит сейчас с судоходством. Посмотрите на ситуацию в целом, на доставку ресурсов, насколько сейчас всё действительно поставлено на паузу, только это не тихая, спокойная, мирная пауза для передышки. Это напряжённая пауза, когда люди в большей степени затаили дыхание, не очень понимая, как это будет дальше развиваться", - сказала она агентству.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.