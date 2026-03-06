Захарова рассказала о ситуации с судоходством в Персидском заливе

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Судоходство в Персидском заливе фактически приостановлено в условиях конфликта вокруг Ирана, и участники отрасли не понимают, как в дальнейшем будут развиваться события, отметила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.