Захарова раскритиковала отсутствие реакции на убийство девочек в Иране

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отсутствие должной реакции со стороны Запада на убийство девочек в иранской школе носит чудовищный характер, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В первый день конфликта на Ближнем Востоке , 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.

"И чудовищность ситуации заключается как в самом факте агрессии, колоссальном количестве жертв уже в эти самые первые дни, так и в отсутствии должной реакции со стороны тех, кто убивает невинных людей", - сказала Захарова

Она отметила, что в общественном дискурсе Запада преобладает агрессивная риторика вместо слов сочувствия и соболезнований.

"Не нашлось ни одного слова сочувствия родственникам... Это шокирует", - подытожила дипломат.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану . Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.