Захарова раскритиковала отсутствие реакции на убийство девочек в Иране

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отсутствие должной реакции со стороны Запада на убийство девочек в иранской школе носит чудовищный характер, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.
"И чудовищность ситуации заключается как в самом факте агрессии, колоссальном количестве жертв уже в эти самые первые дни, так и в отсутствии должной реакции со стороны тех, кто убивает невинных людей", - сказала Захарова.
Она отметила, что в общественном дискурсе Запада преобладает агрессивная риторика вместо слов сочувствия и соболезнований.
"Не нашлось ни одного слова сочувствия родственникам... Это шокирует", - подытожила дипломат.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.