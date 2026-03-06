Рейтинг@Mail.ru
Россияне заблокированы на Ближнем Востоке из-за Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2026
03:12 06.03.2026
Россияне заблокированы на Ближнем Востоке из-за Запада, заявила Захарова
Россияне заблокированы на Ближнем Востоке из-за Запада, заявила Захарова
Россияне заблокированы на Ближнем Востоке из-за Запада, заявила Захарова

Захарова: многие россияне заблокированы на Ближнем Востоке из-за действий Запада

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Многие россияне не в состоянии расплачиваться за пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион из-за дискриминационной политики Запада, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину. Не могут даже оплатить свое пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платежные системы. Кто использовал наличные, они у них подошли к концу. Даже получить средства с других своих счетов не просто крайне затруднительно - для огромного количества людей просто невозможно", - сказала она.
Дипломат указала, что граждане России столкнулись и с созданными Западом визовыми проблемами.
"Даже при наличии спасительных маршрутов ими нельзя воспользоваться из-за абсолютно людоедского действия западных стран на протяжении последних лет, когда они делали все, чтобы сегрегировать граждан России по национальному признаку", - подчеркнула Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
