Россияне заблокированы на Ближнем Востоке из-за Запада, заявила Захарова

"Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину. Не могут даже оплатить свое пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платежные системы. Кто использовал наличные, они у них подошли к концу. Даже получить средства с других своих счетов не просто крайне затруднительно - для огромного количества людей просто невозможно", - сказала она.