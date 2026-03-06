Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области после обрушения крыши цеха задержали главного инженера
22:19 06.03.2026
В Тульской области после обрушения крыши цеха задержали главного инженера
В Тульской области после обрушения крыши цеха задержали главного инженера
Главный инженер организации в Тульской области, в цехе которой обрушилась крыша и погибли два человека, задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти...
происшествия
тульская область
россия
узловая
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
россия
узловая
происшествия, тульская область, россия, узловая, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Россия, Узловая, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области после обрушения крыши цеха задержали главного инженера

Задержан главный инженер тульского завода, где при обрушения крыши погибли люди

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главный инженер организации в Тульской области, в цехе которой обрушилась крыша и погибли два человека, задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по региону.
В среду ведомство сообщило об обрушении кровли в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций на улице Заводской в городе Узловая Тульской области из-за скопления снега и льда на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В момент обрушения в цеху находились 45 сотрудников, 43 из которых вышли самостоятельно. Предварительно, один человек погиб, еще один находится под завалами. СУСК РФ по региону завел уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
"В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в канале надзорного ведомства на платформе Max.

По данным ведомства, вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей главным инженером организации в среду в цехе по производству металлоконструкций из-за износа конструкций под давлением снежных масс обрушилась кровля, в результате два работника скончались на месте.
В ведомстве уточнили, что следователями была изучена документация коммерческих компаний, арендующих данный цех у местной организации, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Кроме того, продолжается установление всех обстоятельств.
При разборе завалов на заводе в Тульской области нашли тело погибшего
5 марта, 06:30
 
Происшествия Тульская область Россия Узловая Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
