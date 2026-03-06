https://ria.ru/20260306/zaderzhanie-2079140198.html
В Тульской области после обрушения крыши цеха задержали главного инженера
В Тульской области после обрушения крыши цеха задержали главного инженера
В Тульской области после обрушения крыши цеха задержали главного инженера
Главный инженер организации в Тульской области, в цехе которой обрушилась крыша и погибли два человека, задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти...
В Тульской области после обрушения крыши цеха задержали главного инженера
Задержан главный инженер тульского завода, где при обрушения крыши погибли люди
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главный инженер организации в Тульской области, в цехе которой обрушилась крыша и погибли два человека, задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по региону.
В среду ведомство сообщило об обрушении кровли в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций на улице Заводской в городе Узловая Тульской области
из-за скопления снега и льда на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В момент обрушения в цеху находились 45 сотрудников, 43 из которых вышли самостоятельно. Предварительно, один человек погиб, еще один находится под завалами. СУСК РФ
по региону завел уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
«
"В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в канале надзорного ведомства на платформе Max.
По данным ведомства, вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей главным инженером организации в среду в цехе по производству металлоконструкций из-за износа конструкций под давлением снежных масс обрушилась кровля, в результате два работника скончались на месте.
В ведомстве уточнили, что следователями была изучена документация коммерческих компаний, арендующих данный цех у местной организации, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Кроме того, продолжается установление всех обстоятельств.