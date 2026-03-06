Рейтинг@Mail.ru
В Японии допустили альтернативные закупки СПГ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/yaponiya-2079067569.html
В Японии допустили альтернативные закупки СПГ
В Японии допустили альтернативные закупки СПГ - РИА Новости, 06.03.2026
В Японии допустили альтернативные закупки СПГ
Одна из крупнейших энергокомпаний Японии Kansai Electric Power Company (KEPCO) заявила РИА Новости, что допускает возможность альтернативных закупок сжиженного... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:44:00+03:00
2026-03-06T16:44:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079059672_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e1683144150cf977707599c0ab589cd.jpg
https://ria.ru/20260306/logistika-2079031704.html
https://ria.ru/20260306/indiya-2079063935.html
https://ria.ru/20260306/ssha-2079029420.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079059672_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_755e252ea243af3d9a077c62997ea0d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Японии допустили альтернативные закупки СПГ

В Японии допустили альтернативные закупки СПГ из-за ситуации с Ираном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГазовоз
Газовоз - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Газовоз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 6 мар - РИА Новости. Одна из крупнейших энергокомпаний Японии Kansai Electric Power Company (KEPCO) заявила РИА Новости, что допускает возможность альтернативных закупок сжиженного природного газа (СПГ), если поставки энергоресурсов с Ближнего Востока окажутся затруднены на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.
"Если возникнет ситуация, при которой транспортировка энергоресурсов с Ближнего Востока будет длительное время затруднена, мы будем рассматривать все возможные меры, включая альтернативные закупки, и приложим максимум усилий для обеспечения стабильных поставок топлива", - заявили в компании.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Логист оценил влияние блокировки Ормузского пролива на грузоперевозки
Вчера, 15:00
В понедельник катарская госкомпания-производитель СПГ QatarEnergy заявила, что прекратила производство на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. Внезапное закрытие экспортного терминала в Катаре привело к резкому росту цен на газ в Европе, которые подскочили до самого высокого с 2023 года уровня.
По словам представителей KEPCO, компания осведомлена о сообщениях о прекращении производства СПГ катарской компанией QatarEnergy.
"Наша компания заключила контракт на закупку СПГ с QatarEnergy, и если остановка производства и блокировка Ормузского пролива будут продолжаться длительное время, существует вероятность, что это окажет влияние на данные поставки СПГ", - отметили собеседники РИА Новости.
При этом в Kansai Electric Power подчеркнули, что доля катарского СПГ в закупках компании относительно невелика и составляет 13%. В то же время в компании отказались раскрывать данные о текущих запасах газа, сославшись на коммерческую тайну.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США объяснили, почему разрешили Индии покупать российскую нефть
Вчера, 16:31
KEPCO также отметила, что пока не может оценить возможное влияние ситуации на цены на электроэнергию и газ для конечных потребителей.
"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и будем принимать все меры для обеспечения стабильных поставок топлива", - заключили в энергокомпании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран сообщил о поражении американского танкера
Вчера, 14:55
 
В миреБлижний ВостокСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала