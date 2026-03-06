https://ria.ru/20260306/yaponiya-2079067569.html
Одна из крупнейших энергокомпаний Японии Kansai Electric Power Company (KEPCO) заявила РИА Новости, что допускает возможность альтернативных закупок сжиженного...
В Японии допустили альтернативные закупки СПГ из-за ситуации с Ираном
ТОКИО, 6 мар - РИА Новости. Одна из крупнейших энергокомпаний Японии Kansai Electric Power Company (KEPCO) заявила РИА Новости, что допускает возможность альтернативных закупок сжиженного природного газа (СПГ), если поставки энергоресурсов с Ближнего Востока окажутся затруднены на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.
"Если возникнет ситуация, при которой транспортировка энергоресурсов с Ближнего Востока будет длительное время затруднена, мы будем рассматривать все возможные меры, включая альтернативные закупки, и приложим максимум усилий для обеспечения стабильных поставок топлива", - заявили в компании.
В понедельник катарская госкомпания-производитель СПГ QatarEnergy заявила, что прекратила производство на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. Внезапное закрытие экспортного терминала в Катаре привело к резкому росту цен на газ в Европе, которые подскочили до самого высокого с 2023 года уровня.
По словам представителей KEPCO, компания осведомлена о сообщениях о прекращении производства СПГ катарской компанией QatarEnergy.
"Наша компания заключила контракт на закупку СПГ с QatarEnergy, и если остановка производства и блокировка Ормузского пролива будут продолжаться длительное время, существует вероятность, что это окажет влияние на данные поставки СПГ", - отметили собеседники РИА Новости.
При этом в Kansai Electric Power подчеркнули, что доля катарского СПГ в закупках компании относительно невелика и составляет 13%. В то же время в компании отказались раскрывать данные о текущих запасах газа, сославшись на коммерческую тайну.
KEPCO также отметила, что пока не может оценить возможное влияние ситуации на цены на электроэнергию и газ для конечных потребителей.
"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке
и будем принимать все меры для обеспечения стабильных поставок топлива", - заключили в энергокомпании.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.