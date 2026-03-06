Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе объяснила, почему Россию не любят
06.03.2026
Вяльбе объяснила, почему Россию не любят
2026
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила в интервью РИА Новости, что Россию не любят, потому что люди, живущие в стране, не занимаются ерундой и уважают традиционные ценности.
"Мы много говорим о двойных стандартах. Что сейчас в мире творится, однако и американские спортсмены, и израильские соревнуются. Без проблем. Никто даже ничего не говорит про это", - отметила Вяльбе.
"Россию не любили, не любят и любить не будут, потому что мы единственные уже, наверное, на этой планете остались нормальные во всех отношениях. Мы по-настоящему верующие. Пускай у нас много конфессий, но мы верующие люди. И не занимаемся какой-то ерундой. У нас есть семейные ценности, и мы любим свою страну. Вот и я люблю Россию именно за это", - добавила глава ФЛГР.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
Полностью интервью с Еленой Вяльбе читайте на сайте РИА Новости.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
