Вяльбе объяснила, почему Россию не любят

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила в интервью РИА Новости, что Россию не любят, потому что люди, живущие в стране, не занимаются ерундой и уважают традиционные ценности.

"Мы много говорим о двойных стандартах. Что сейчас в мире творится, однако и американские спортсмены, и израильские соревнуются. Без проблем. Никто даже ничего не говорит про это", - отметила Вяльбе.

"Россию не любили, не любят и любить не будут, потому что мы единственные уже, наверное, на этой планете остались нормальные во всех отношениях. Мы по-настоящему верующие. Пускай у нас много конфессий, но мы верующие люди. И не занимаемся какой-то ерундой. У нас есть семейные ценности, и мы любим свою страну. Вот и я люблю Россию именно за это", - добавила глава ФЛГР.