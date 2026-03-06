"Это самое сложное": Вяльбе рассказала о главном решении во главе федерации

"Я об этом даже не думала. Когда решила завершить - просто завершила. Но, наверное, самое сложное - это начать обычную жизнь. Когда ты спортсмен, тебе не нужно думать ни о чем: за тебя готовят лыжи, ты только тренируешься и бежишь. А потом ты вдруг оказываешься в другой жизни, и в 30 лет нужно учиться жить по-новому. Но у меня не было депрессии. Я оптимистка по жизни. Все пережила", - сказала Вяльбе.