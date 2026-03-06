https://ria.ru/20260306/vyalbe-2078920521.html
"Это самое сложное": Вяльбе рассказала о главном решении во главе федерации
"Это самое сложное": Вяльбе рассказала о главном решении во главе федерации
"Это самое сложное": Вяльбе рассказала о главном решении во главе федерации
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала в интервью РИА Новости, что у нее не было депрессии после завершения спортивной карьеры.
Вяльбе заявила, что у нее не было депрессии после завершения карьеры
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала в интервью РИА Новости, что у нее не было депрессии после завершения спортивной карьеры.
Вяльбе
- трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и пятикратная обладательница Кубка мира. Она установила рекорд, выиграв пять золотых медалей на одном чемпионате мира в 1997 году. В 1998 году завершила карьеру. Вяльбе возглавляет ФЛГР
с 2010 года.
"Я об этом даже не думала. Когда решила завершить - просто завершила. Но, наверное, самое сложное - это начать обычную жизнь. Когда ты спортсмен, тебе не нужно думать ни о чем: за тебя готовят лыжи, ты только тренируешься и бежишь. А потом ты вдруг оказываешься в другой жизни, и в 30 лет нужно учиться жить по-новому. Но у меня не было депрессии. Я оптимистка по жизни. Все пережила", - сказала Вяльбе.
"Самое тяжелое решение на посту главы ФЛГР - на Олимпийских играх в Пекине
выбрать четверых на эстафету из пяти практически равных спортсменов. Тогда решалась судьба людей", - отметила Вяльбе.