ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 06.03.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области 120 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.03.2026
БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области 120 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 12 снарядов и 53 БПЛА сбиты и подавлены. Пострадали три мирных жителя. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, предприятии, трех социальных и трех коммерческих объектах, административном здании, сельхозпредприятии и 27 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе… выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Смородино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранена супружеская пара… В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе и Новая Таволжанка атакованы 15 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате детонации дрона ранена 17-летняя девушка", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгород, Борисовский и Валуйский округа атакованы 8 беспилотниками, 6 из которых подавлены и сбиты, по Белгородскому округу совершены атаки 26 беспилотниками, 20 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, Волоконовский и Ракитянский округа атакованы 5 беспилотниками, один из которых подавлен, но Краснояружскому округу нанесены удары 55 беспилотниками, 14 из которых подавлены и сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
