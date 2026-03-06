Рейтинг@Mail.ru
11:52 06.03.2026
VK Fest 2026 пройдет в Казани
В 2026 году VK Fest возвращается в столицу Татарстана. Фестиваль состоится 7 июня у Центра семьи "Казан". Билеты доступны на сайте события. РИА Новости, 06.03.2026
2026
казань, vk fest, вконтакте
Казань, VK Fest, ВКонтакте

VK Fest 2026 пройдет в Казани

© Фото предоставлено пресс-службой ВКонатктеЦентр семьи "Казан" с логотипом "VK-Fest Казань"
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонаткте
Центр семьи "Казан" с логотипом "VK-Fest Казань"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В 2026 году VK Fest возвращается в столицу Татарстана. Фестиваль состоится 7 июня у Центра семьи "Казан". Билеты доступны на сайте события.
О дате фестиваля объявили вечером 5 марта масштабным мультимедийным шоу у Центра семьи "Казан".
Представление охватило одну из главных культурных достопримечательностей Казани со всех сторон: на фасаде появились световые проекции в цветах фестиваля, а над чашей образовалось парящее облако фирменного синего цвета VK. Шоу стало уникальным форматом анонса: впервые знаковый архитектурный объект был задействован как пространство для масштабной цифровой инсталляции с охватом в 360 градусов. Такое сочетание культурного кода Татарстана и современных технологий подчеркнуло идею фестиваля — гармоничное сосуществование традиций и инноваций, и превратило анонс в самостоятельное городское событие.
Программа VK Fest 2026 в Казани и имена артистов будут объявлены позже. Следить за анонсами можно в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.
В 2025 году VK Fest впервые прошёл в Казани и собрал 20 000 гостей — билеты были распроданы за два дня до события. На главной сцене выступили Баста, ZOLOTO, Элвин Грей, Юлия Савичева, "Комната культуры", Три дня дождя и ХЛЕБ. Отдельная сцена объединила татарских артистов: на неё вышли Нурминский, GAUGA, Хижина Музыканта, Марат Яруллин — весь лайнап прозвучал на татарском языке. В VK Лектории обсуждали семейные традиции Татарстана и развитие спорта в республике.
"Казань — это город, где традиции и современность существуют на равных, и это созвучно нашему фестивалю. VK Fest объединяет поколения: сюда приходят с друзьями, с детьми, целыми семьями. В прошлом году все билеты были проданы за два дня до старта фестиваля. 20 000 гостей показали нам, что Татарстан принял VK Fest как часть своей культурной жизни. Мы с артистами полюбили тёплую самобытную Казань, которая умеет удивлять. С нетерпением ждём новой встречи и готовим для Казани что-то особенное", — прокомментировала руководитель VK Fest Зоя Новикова.
VK Fest объявил даты фестиваля в трёх городах: он пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 июля, Сириусе 11 июля и Москве 18–19 июля. Взрослые и детские билеты на два фестивальных дня по специальным ценам early bird можно купить на официальном сайте события.
 
