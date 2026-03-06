https://ria.ru/20260306/vjalbe-2078914103.html
Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Коростелева и Непряевой
Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Коростелева и Непряевой - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Коростелева и Непряевой
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила в интервью РИА Новости, что опасается раскола внутри сборной из-за допуска отдельных... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T08:08:00+03:00
2026-03-06T08:08:00+03:00
2026-03-06T08:08:00+03:00
лыжные гонки
спорт
елена вяльбе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920761316_0:39:3044:1751_1920x0_80_0_0_58abc057c05d30bdc57209cca37ec840.jpg
https://ria.ru/20260305/bolshunov-2078784428.html
https://ria.ru/20260305/vyalbe-2078729035.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920761316_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_5cb52995b7ac5a8b399a5c0424c41eb8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, елена вяльбе
Лыжные гонки, Спорт, Елена Вяльбе
Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Коростелева и Непряевой
Вяльбе опасается, что сборная разделится из-за допуска Коростелева и Непряевой
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила в интервью РИА Новости, что опасается раскола внутри сборной из-за допуска отдельных лыжников.
Дарья Непряева во время Олимпиады заявила, что чувствует недостаток поддержки на родине и знает, что многие считают ее участие в Олимпиаде незаслуженным.
"Сколько людей, столько и мнений. Просто Дарье не надо читать комментарии. Это ни к чему хорошему не приводит. Да, на тот момент она не была лидером команды, но не мы выбирали участников Олимпиады - их выбрали за нас. Поэтому мы должны уважать Дарью и поддерживать ее. Думаю, она сказала это сгоряча. Я поддерживала и ее, и Савелия Коростелева. После гонок писала им, что горжусь ими, что они молодцы и у них все впереди", - сказала Вяльбе.
"Есть такие опасения. Наверное, это неизбежно. Надеюсь, мы сможем выправить ситуацию. Ребята ни в чем не виноваты, что выбрали именно их", - сказала Вяльбе, отвечая на вопрос о возможном разделении сборной из-за допуска.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.
Полностью интервью с Еленой Вяльбе читайте в пятницу на сайте РИА Новости.