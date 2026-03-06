Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Коростелева и Непряевой

"Сколько людей, столько и мнений. Просто Дарье не надо читать комментарии. Это ни к чему хорошему не приводит. Да, на тот момент она не была лидером команды, но не мы выбирали участников Олимпиады - их выбрали за нас. Поэтому мы должны уважать Дарью и поддерживать ее. Думаю, она сказала это сгоряча. Я поддерживала и ее, и Савелия Коростелева. После гонок писала им, что горжусь ими, что они молодцы и у них все впереди", - сказала Вяльбе.