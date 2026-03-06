Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Коростелева и Непряевой - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
08:08 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/vjalbe-2078914103.html
Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Коростелева и Непряевой
Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Коростелева и Непряевой - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Коростелева и Непряевой
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила в интервью РИА Новости, что опасается раскола внутри сборной из-за допуска отдельных... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T08:08:00+03:00
2026-03-06T08:08:00+03:00
лыжные гонки
спорт
елена вяльбе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920761316_0:39:3044:1751_1920x0_80_0_0_58abc057c05d30bdc57209cca37ec840.jpg
https://ria.ru/20260305/bolshunov-2078784428.html
https://ria.ru/20260305/vyalbe-2078729035.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920761316_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_5cb52995b7ac5a8b399a5c0424c41eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, елена вяльбе
Лыжные гонки, Спорт, Елена Вяльбе
Вяльбе опасается раскола в сборной из-за допуска Коростелева и Непряевой

Вяльбе опасается, что сборная разделится из-за допуска Коростелева и Непряевой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЕлена Вяльбе
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Елена Вяльбе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила в интервью РИА Новости, что опасается раскола внутри сборной из-за допуска отдельных лыжников.
Дарья Непряева во время Олимпиады заявила, что чувствует недостаток поддержки на родине и знает, что многие считают ее участие в Олимпиаде незаслуженным.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Вяльбе опровергла слухи о предвзятости сервисменов в отношении Большунова
Вчера, 16:02
"Сколько людей, столько и мнений. Просто Дарье не надо читать комментарии. Это ни к чему хорошему не приводит. Да, на тот момент она не была лидером команды, но не мы выбирали участников Олимпиады - их выбрали за нас. Поэтому мы должны уважать Дарью и поддерживать ее. Думаю, она сказала это сгоряча. Я поддерживала и ее, и Савелия Коростелева. После гонок писала им, что горжусь ими, что они молодцы и у них все впереди", - сказала Вяльбе.
"Есть такие опасения. Наверное, это неизбежно. Надеюсь, мы сможем выправить ситуацию. Ребята ни в чем не виноваты, что выбрали именно их", - сказала Вяльбе, отвечая на вопрос о возможном разделении сборной из-за допуска.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.
Полностью интервью с Еленой Вяльбе читайте в пятницу на сайте РИА Новости.
Юхан Элиаш - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В FIS никто не хочет видеть Россию, кроме президента Элиаша, заявила Вяльбе
Вчера, 13:51
 
Лыжные гонкиСпортЕлена Вяльбе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    06.03 17:00
    Металлург Мг
    Автомобилист
  • Хоккей
    06.03 19:30
    Сочи
    Авангард
  • Хоккей
    06.03 19:30
    ЦСКА
    Трактор
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала