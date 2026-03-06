Подмосковным бойцам в зону спецоперации передали вездеход

Он представляет собой медицинский вариант многофункциональной амфибийной машины, специально адаптированной под выполнение критически важных задач в зоне специальной военной операции, в первую очередь – оперативной и безопасной эвакуации раненых с поля боя.

Многофункциональная амфибийная машина имеет максимальную проходимость в самых разных условиях: пересеченная местность, болота, снежные участки и водные преграды. В ней помещается экипаж из четырех человек и до четырех тяжелораненых.

"Доброе дело" — это региональный гуманитарный проект. В 2022 году его инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. За это время в нему присоединились не только неравнодушные жители Подмосковья, но и преподаватели бизнес-сообщества. Всего в рамках акции жителям новых теорий и бойцам на передовую уже доставлено более 10,2 тысячи тонн помощи.