https://ria.ru/20260306/vezdekhod-2079011123.html
Подмосковным бойцам в зону спецоперации передали вездеход
Подмосковным бойцам в зону спецоперации передали вездеход - РИА Новости, 06.03.2026
Подмосковным бойцам в зону спецоперации передали вездеход
Подмосковным бойцам в зону специальной военной операции (СВО) в рамках акции "Доброе дело" передали вездеход, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:17:00+03:00
2026-03-06T14:17:00+03:00
2026-03-06T14:17:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079009767_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c31a1b3004281191d9c1d4207b94511a.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079009767_4:0:1141:853_1920x0_80_0_0_554c11b6223441b869d57858edd0ea46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, спецоперация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Спецоперация
Подмосковным бойцам в зону спецоперации передали вездеход
Подмосковные бойцы СВО получили вездеход в рамках акции "Доброе дело"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подмосковным бойцам в зону специальной военной операции (СВО) в рамках акции "Доброе дело" передали вездеход, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Он представляет собой медицинский вариант многофункциональной амфибийной машины, специально адаптированной под выполнение критически важных задач в зоне специальной военной операции, в первую очередь – оперативной и безопасной эвакуации раненых с поля боя.
Боевую машину произвела нижегородская компания "Эннера". Ее гендиректор Евгений Чкалин передал ключи от вездехода командованию 1-го гвардейского танкового Чертковского полка.
Многофункциональная амфибийная машина имеет максимальную проходимость в самых разных условиях: пересеченная местность, болота, снежные участки и водные преграды. В ней помещается экипаж из четырех человек и до четырех тяжелораненых.
"Доброе дело" — это региональный гуманитарный проект. В 2022 году его инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. За это время в нему присоединились не только неравнодушные жители Подмосковья, но и преподаватели бизнес-сообщества. Всего в рамках акции жителям новых теорий и бойцам на передовую уже доставлено более 10,2 тысячи тонн помощи.