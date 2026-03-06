Рейтинг@Mail.ru
06.03.2026
06:23 06.03.2026
Ветеринар рассказала, почему питомцам опасно пить из луж
Питомцам опасно пить из луж, потому что растворенные в воде химические реагенты могут привести к расстройству пищеварения, аллергии или отравлению животных,... РИА Новости, 06.03.2026
общество, домашние питомцы
Общество, домашние питомцы
Ветеринар рассказала, почему питомцам опасно пить из луж

РИА Новости: растворенные в лужах реагенты опасны для питомцев

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Питомцам опасно пить из луж, потому что растворенные в воде химические реагенты могут привести к расстройству пищеварения, аллергии или отравлению животных, сообщила РИА Новости ведущий ветеринарный врач государственной ветклиники Коптево Александра Григорьева.
"Лужи, образующиеся от таяния снега, представляют собой источник потенциальных угроз для здоровья домашних животных... Растворенные в воде химические реагенты могут привести к расстройству пищеварения, аллергии или отравлению питомца. Кроме того, весной повышается активность возбудителей различных заболеваний, передающихся водным путем: лептоспиры, лямблии, кокцидии и гельминты", - рассказала Григорьева.
Ветврач отметила, что на прогулке весной владельцу нужно быть внимательным и не позволять питомцу пить из луж.
"Если питомец долго контактирует с холодной водой, существует риск переохлаждения конечностей и всего организма, приводящего к простудным заболеваниям, воспалению суставов и ухудшению общего состояния", - добавила Григорьева.
Кроме того, мокрый асфальт после таяния снега также сохраняет следы "зимней" химии. Эти вещества способны раздражать кожу и повреждать подушечки лап. Чтобы защитить питомца, нужно обязательно промывать лапы после каждой прогулки.
"Для дополнительной профилактики можно наносить защитную мазь или воск перед выходом на улицу", - заключила Григорьева.
