Ветеринар рассказала, почему питомцам опасно пить из луж

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Питомцам опасно пить из луж, потому что растворенные в воде химические реагенты могут привести к расстройству пищеварения, аллергии или отравлению животных, сообщила РИА Новости ведущий ветеринарный врач государственной ветклиники Коптево Александра Григорьева.

"Лужи, образующиеся от таяния снега, представляют собой источник потенциальных угроз для здоровья домашних животных... Растворенные в воде химические реагенты могут привести к расстройству пищеварения, аллергии или отравлению питомца. Кроме того, весной повышается активность возбудителей различных заболеваний, передающихся водным путем: лептоспиры, лямблии, кокцидии и гельминты", - рассказала Григорьева.

Ветврач отметила, что на прогулке весной владельцу нужно быть внимательным и не позволять питомцу пить из луж.

"Если питомец долго контактирует с холодной водой, существует риск переохлаждения конечностей и всего организма, приводящего к простудным заболеваниям, воспалению суставов и ухудшению общего состояния", - добавила Григорьева.

Кроме того, мокрый асфальт после таяния снега также сохраняет следы "зимней" химии. Эти вещества способны раздражать кожу и повреждать подушечки лап. Чтобы защитить питомца, нужно обязательно промывать лапы после каждой прогулки.