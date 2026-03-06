Рейтинг@Mail.ru
В Вероне перекрыли центр города из-за открытия Паралимпиады
19:29 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/verona-2079113719.html
В Вероне перекрыли центр города из-за открытия Паралимпиады
В Вероне перекрыли центр города из-за открытия Паралимпиады
спорт, паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийские игры
В Вероне перекрыли центр города из-за открытия Паралимпиады

Владельцы кафе в центре Вероны недовольны закрытием из-за Паралимпиады

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийских игр
Флаг Паралимпийских игр. Архивное фото
ВЕРОНА, 6 мар - РИА Новости. Владельцы небольших кафе и ресторанов в центре Вероны недовольны тем, что вынуждены закрывать их раньше обычного из-за предстоящей церемонии открытия Паралимпийских игр, которая пройдет в пятницу на античной арене, передает корреспондент РИА Новости.
"Вокруг никого, центр перекрыт, все заведения на нашей улице или не открылись в пятницу, или, как я, закрываются после обеда", - заявил агентству хозяин небольшой траттории Стефано.
Он рассказал, что если на закрытие Олимпиады две недели назад в Верону приехали туристы и обеспечили его работой, то паралимпийское мероприятие не пользуется популярностью у гостей города.
"Сейчас наша улица еще открыта, но потом ее перекроют, так что смысла работать сейчас нет. Если кто заедет, сможет выехать только завтра", - сказал владелец заведения.
В центре Вероны о приближении церемонии можно догадаться только по большим группам правоохранителей, которые размещены у переулков, ведущих на закрытую территорию вокруг античного амфитеатра, пустым парковочным местам с полицейской лентой, запрещающей на парковку, и металлическим ограждениям на главных улицах.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
